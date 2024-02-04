Kredi kartında bu tuzağa düşmeyin

Ünlü ekonomist Şenol Babuşçu, kredi kartı kullanıcılarını bu finansal tuzaktan kaçınmaları konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

KREDİ KARTLARI BORÇLANMA ARACINA DÖNÜŞTÜ

Her geçen gün artan geçim sıkıntısıyla birlikte, kredi kartları ödeme aracı olmaktan çıkıp borçlanma aracına dönüşmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında yapılan programlarla birlikte, 2024 yılında kredi kartı asgari ödeme oranlarında artış beklentisi ortaya çıktı.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, aslında bir ödeme aracı olan kredi kartlarının, ay sonunu getiremeyen vatandaşlar tarafından borçlanma aracı olarak kullanılmasının riskli olduğunu vurguladı. Seçim sonrasında zamlar, vergi artışları ve yeni vergilerin gündeme gelebileceği uyarısında bulunan Babuşçu, bu durumun kredi kartları dahil geniş bir yelpazeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.

Muhtemel yeni adımlar arasında temel hizmetlerde ve ürünlerde zamlar, vergi oranlarında artışlar ve yeni vergi türlerinin uygulanması bulunabilir. Özellikle yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranının düştüğü, düşük limitli kartlarda ise limit kullanım oranının arttığı gözlemleniyor.

TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, asgari ödeme tutarına bağlı olarak yaşanan bu artışın tüketicileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Asgari ödeme tutarının ödenmesi durumunda kalan borcun faizle bir sonraki aya devredileceği uyarısında bulunan Ölmez, bu durumun tüketicilerin faiz maliyetini artırabileceğini belirtiyor.

ASGARİ ÖDEME TUZAKLARINA DİKKAT !

Asgari ödeme tuzaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ölmez, yüksek faiz maliyeti ve ödenemeyen meblağların birikmesiyle ortaya çıkan, Asgari ödeme tuzağı'nın tüketicilerin alım gücünü düşürebileceğine ve ödeme güçlüğüne neden olabileceğine işaret ediyor.

BDDK verilerine göre, kanuni takipteki borçların artması ve donuk kredi niteliğindeki borçların takip hesaplarına intikal etmesi, yüksek limitli kartlardaki kullanım oranının gerilemesine ve düşük limitli kartlardaki kullanım oranının artmasına neden olmuştur.

Bu durum, toplumsal sorunlara yol açabileceği için tüketici finansmanında yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kaynak: Haber 3