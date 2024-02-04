Kredi kartında bu tuzağa düşmeyin

Ünlü ekonomist Şenol Babuşçu, kredi kartı kullanıcılarını bu finansal tuzaktan kaçınmaları konusunda kritik bir uyarıda bulundu.
KREDİ KARTLARI BORÇLANMA ARACINA DÖNÜŞTÜ
Her geçen gün artan geçim sıkıntısıyla birlikte, kredi kartları ödeme aracı olmaktan çıkıp borçlanma aracına dönüşmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında yapılan programlarla birlikte, 2024 yılında kredi kartı asgari ödeme oranlarında artış beklentisi ortaya çıktı.
Prof. Dr. Şenol Babuşçu, aslında bir ödeme aracı olan kredi kartlarının, ay sonunu getiremeyen vatandaşlar tarafından borçlanma aracı olarak kullanılmasının riskli olduğunu vurguladı. Seçim sonrasında zamlar, vergi artışları ve yeni vergilerin gündeme gelebileceği uyarısında bulunan Babuşçu, bu durumun kredi kartları dahil geniş bir yelpazeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.
Muhtemel yeni adımlar arasında temel hizmetlerde ve ürünlerde zamlar, vergi oranlarında artışlar ve yeni vergi türlerinin uygulanması bulunabilir. Özellikle yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranının düştüğü, düşük limitli kartlarda ise limit kullanım oranının arttığı gözlemleniyor.
TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, asgari ödeme tutarına bağlı olarak yaşanan bu artışın tüketicileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Asgari ödeme tutarının ödenmesi durumunda kalan borcun faizle bir sonraki aya devredileceği uyarısında bulunan Ölmez, bu durumun tüketicilerin faiz maliyetini artırabileceğini belirtiyor.
ASGARİ ÖDEME TUZAKLARINA DİKKAT !
Asgari ödeme tuzaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ölmez, yüksek faiz maliyeti ve ödenemeyen meblağların birikmesiyle ortaya çıkan, Asgari ödeme tuzağı'nın tüketicilerin alım gücünü düşürebileceğine ve ödeme güçlüğüne neden olabileceğine işaret ediyor.
BDDK verilerine göre, kanuni takipteki borçların artması ve donuk kredi niteliğindeki borçların takip hesaplarına intikal etmesi, yüksek limitli kartlardaki kullanım oranının gerilemesine ve düşük limitli kartlardaki kullanım oranının artmasına neden olmuştur.
Bu durum, toplumsal sorunlara yol açabileceği için tüketici finansmanında yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır.
Kaynak: Haber 3
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Mehmet öz. - Kimse kusura bakmasın,herkezde harcama var ,kimse masrafları kısalmıyor ,kimse çoluğa çocuğa karısına laf geçiremiyor ,netice bu çap hergün büyüyor.
Derinceli - Yok yok millette para yok anladin mi yok. Para olsa zaten bu kadar taksit yapip kart kullanimi olmayacak. Kafeler yemek yerleri yollar insan dolu demeyin az acin okuyun tuketim verileri yollar arac sayilari hersey yaziyor avrupaya gore en cok calisan biziz en cok vergi veren biziz orana gore bakin en pahali elektronik esya mont akliniza ne gelirse alan biziz araba ev dahil. Meyve suyu meyve su tuketimi et sebze dahada siralarim balik ekmek harici herseyin tuketimi cok cok dusuk afrikali bile bizden cok balik tuketiyor
Emekli - guzel akil veriyonda birazda hukemete de bu zamlar ne is cigrindan ciktiysa millet keyfinden kullanmuyor demektir
Eski Tekaüt - Sana özel hazineden çıkma yaptıracam belki hiç aklının etmediği ermesini bırak düşünecek kafa olmasada düşünce dünyasında olmayan her mota atladığın için
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.