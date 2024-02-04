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04 Şub 2024 - 11:43- Spor G:

6694 taraftar stada koştu

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Kocaelispor’un Adanaspor ile oynadığı maçı 6694 biletli seyirci tribünden takip etti. Yeşil siyahlılar 90 dakika takımını destekledi

Aziz Emre Gündeşen
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04 Şub 2024 - 11:43 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Sıradan Biri - Taraftar hocaya v.b küs değil oyuna küs çoğu topçumuzun bize gelmeden önceki performansı çok çok iyi derecede bize gelen yatıyor 3-4 gol ile bitireceğimiz maçları 1-0 2-1 gibi skorlarla kanser olarak bitiriyoruz taraftarı çeken bi oyun yok KOCAELİ ruhuna yakışacak oyun bu değildir sadece para kazanmak için değil kim gelirse gelsin canını dişine takarak oynamalı açın bakın dost ANTALYA-fenerbahçe maçına nasıl oynuyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 23:47
09

Aykut - Tff olduğu sürece böyle devam edecek bakalım aliğaspor tüm stat küfür etti yabancı madde attı bakalım ne olacak birde bu taraftan bakalım olaylara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 23:04
06

Kartepe41 - Pasolig bu ülkenin başına atılan en büyük kazık hortumculuk haksız kazanç

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 19:49
05

Davut Doğru - Ertuğrul'un oynattığı berbat futbol televizyonda bile seyredilmiyor kanal değiştiriyorum sinirimden

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 04 Şubat 17:14
04

Alexis Cipras - Goztepe her maç kapalı gişe 2 milyonluk sehirde 6 bin kişi.super ligi hak etmiyor bu şehir yazıklar olsun

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 17:12
07

Körfezim - @Alexis Cipras 04 nolu yoruma cevabı: Cipras haklı oyum sana Cipras

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 20:50
03

Körfezim - Eleştirmeye gelince herkes Kocaelispor sevdalısı, futbol duayeni kesiliyor ama iş stadta maç izlemeye gelince geri vites. Bahaneleri de hazır yol öyle, otopark böyle. Sanki biz helikopterle maça gidiyoruz. Bahaneyi bırak STADA gel STADA.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 15:34
02

İzmitli - İşçi şehrinde cumartesi 4te maç olmaz iki vardiyaya denk geliyor, maaşımızdan kesiliyor diyede izin alamıyoruz, TFF iyice kafayı yedi iki hafta iç saha maçını cumartesi oynatıyor buda ister istemez seyirci sayısına yansıyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 13:45
01

Korfezli Savasci - Ne tuhaf degilmi ertugrul saglamin ismi var 10 bin taraftarı gecemiyor .selehaddin Dinçel hocanın ismi yoktu 10 bine 20 bine oynuyorduk .selehaddin dincelin futbolu f 35 gibiydi Ertuğrul saglamin dogu expresi gibi

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 12:34
08

Aykut - @Korfezli Savasci 01 nolu yoruma cevabı: Bence boşa konuşuyorsun ustat cumartesi günleri maç olduğu sürece akşam olmadığıda sürece o taraftarın oraya gelmesi çok mümkün değil çünkü burası sanayi şehri ve o saatte her iki vardıyada etkileniyor hocamız güzel ortalık karıştırmayınız ayrıca ismine göre KOCAELİSPOR luda değilsin her yorumun sürekli saçma ve sapan

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 23:03
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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