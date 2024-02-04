6694 taraftar stada koştu

BÜYÜK DESTEK VERDİLER
Ligin 21.haftasında evinde Adanaspor’u konuk eden Kocaelispor’u taraftarı yalnız bırakmadı. 6694 seyircinin izlediği maçta yeşil siyahlı taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarını destekledi. Kocaelispor ligin ilk yarısında 7262 ortalamayla oynamıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Sıradan Biri - Taraftar hocaya v.b küs değil oyuna küs çoğu topçumuzun bize gelmeden önceki performansı çok çok iyi derecede bize gelen yatıyor 3-4 gol ile bitireceğimiz maçları 1-0 2-1 gibi skorlarla kanser olarak bitiriyoruz taraftarı çeken bi oyun yok KOCAELİ ruhuna yakışacak oyun bu değildir sadece para kazanmak için değil kim gelirse gelsin canını dişine takarak oynamalı açın bakın dost ANTALYA-fenerbahçe maçına nasıl oynuyorlar
Aykut - Tff olduğu sürece böyle devam edecek bakalım aliğaspor tüm stat küfür etti yabancı madde attı bakalım ne olacak birde bu taraftan bakalım olaylara
Kartepe41 - Pasolig bu ülkenin başına atılan en büyük kazık hortumculuk haksız kazanç
Davut Doğru - Ertuğrul'un oynattığı berbat futbol televizyonda bile seyredilmiyor kanal değiştiriyorum sinirimden
Alexis Cipras - Goztepe her maç kapalı gişe 2 milyonluk sehirde 6 bin kişi.super ligi hak etmiyor bu şehir yazıklar olsun
Körfezim - Cipras haklı oyum sana Cipras
Körfezim - Eleştirmeye gelince herkes Kocaelispor sevdalısı, futbol duayeni kesiliyor ama iş stadta maç izlemeye gelince geri vites. Bahaneleri de hazır yol öyle, otopark böyle. Sanki biz helikopterle maça gidiyoruz. Bahaneyi bırak STADA gel STADA.
İzmitli - İşçi şehrinde cumartesi 4te maç olmaz iki vardiyaya denk geliyor, maaşımızdan kesiliyor diyede izin alamıyoruz, TFF iyice kafayı yedi iki hafta iç saha maçını cumartesi oynatıyor buda ister istemez seyirci sayısına yansıyor.
Korfezli Savasci - Ne tuhaf degilmi ertugrul saglamin ismi var 10 bin taraftarı gecemiyor .selehaddin Dinçel hocanın ismi yoktu 10 bine 20 bine oynuyorduk .selehaddin dincelin futbolu f 35 gibiydi Ertuğrul saglamin dogu expresi gibi
Aykut - Bence boşa konuşuyorsun ustat cumartesi günleri maç olduğu sürece akşam olmadığıda sürece o taraftarın oraya gelmesi çok mümkün değil çünkü burası sanayi şehri ve o saatte her iki vardıyada etkileniyor hocamız güzel ortalık karıştırmayınız ayrıca ismine göre KOCAELİSPOR luda değilsin her yorumun sürekli saçma ve sapan
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.