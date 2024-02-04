6694 taraftar stada koştu

Sıradan Biri - Taraftar hocaya v.b küs değil oyuna küs çoğu topçumuzun bize gelmeden önceki performansı çok çok iyi derecede bize gelen yatıyor 3-4 gol ile bitireceğimiz maçları 1-0 2-1 gibi skorlarla kanser olarak bitiriyoruz taraftarı çeken bi oyun yok KOCAELİ ruhuna yakışacak oyun bu değildir sadece para kazanmak için değil kim gelirse gelsin canını dişine takarak oynamalı açın bakın dost ANTALYA-fenerbahçe maçına nasıl oynuyorlar