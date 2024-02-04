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Netflix’ten dikkat çeken karar! Tamamen çekilecekler

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Dünyaca ünlü dijital platform Netflix’ten dikkat çeken bir karar geldi.

Netflix’ten dikkat çeken karar! Tamamen çekilecekler mask
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Dijital film platformu Netflix sinemalarla ilgili önemli bir karar verdi. Netflix'in film departmanının başında yer alan ve yıllardır görev yapan Scott Stuber, geçtiğimiz günlerde şirketle yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılığın ardından Netflix’te bir dönem sona erdi. Stuber'ın ayrılmasının sonrasında şirkette film sayısını azaltılacağı ve daha az büyük bütçeli filmlere imza atılacağı ifade edildi.

Bir dönemin kapanmasına neden olan Stuber’ın ayrılığı beraberinde getirdiği tek değişikliği bu olmadığı öğrenildi. Netflix yönetiminden yapılan son açıklamaya göre, şirket sinemalardan tamamen çıkmaya hazırlanıyor.

Ödül sezonunda iddialı olan yapımları sinemalarda da göstermeye kabul eden Netflix'ten bu kararından vazgeçiyor.

KULLANICILAR İÇERİĞİ NETFLİX'TE GÖRMEK İSTİYOR

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria, özel olarak hazırlanan filmlerini sinemalarda göstermeyeceklerini belirtti. İçerik yöneticisi Bajaria, kullanıcıların film izlemeyi sevdiklerini ve bu filmleri Netflix'te izlemek istediklerini dile getirdi.

Bajaria, filmlerini sinemalarda da gösteren Amazon ve Apple'a da göndermede bulundu. Bajaria bazı rakiplerinin bu yöntemi tercih ettiğini ancak kendilerinin tek odağının dijital platformları olacaklarını açıkladı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Netflix, ifade

04 Şub 2024 - 11:46 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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