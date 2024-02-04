Babalar ve çocukları stada koştu

COŞKUYA ORTAK OLDULAR
21. hafta mücadelesinde Adanaspor’u tek golle geçen Kocaelispor’da çocuk taraftarlarda maça büyük ilgi gösterdi. Küçük çocuklar anne ve babalarıyla birlikte stadın yolunu tutan çocuklar stattaki coşkuya ortak olurken renkli görüntülerin çıkmasına da neden oldular. Minikler maçtan sonra da galibiyetin sevincini anne babalarıyla birlikte yaşadılar.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Can Can - Bababalar ve cocuklaklar ucretsiz olmali bundan sonra stadtan gelicek paraya ihtiyac yok dolu trubunlere ihtiyac var bu sevgide babadan ogula gecmeli ki bir nesil sonraya tasiyalim sevgimizi yoksa artik cocuklar istanbul takimlarini tutuyolar trübünlet cocuklarla cok guzel olucal
Tahir41 - Yönetim cebindenmi takıma para veriyor BELEDİYE VE SPONSORLAR veriyor güldürmeyin kardeşim insanları kendinize bu takımın sahibi taraftardır zaten çünkü tüm para dolaylı yollardan cebimizden çıkıyor ?
Can Can - Olsun kardesim olsun annne kizada olsun baba oglulada olsun ögrenciyede olsunnn ne olucak bu sevgi bu ask bu tribuler bir sonrako nesillere gecicek istanbul takimlarinin pesine dusmucekler
Aykut - Oldu olacak baba çocuk ücretsiz anne kız ücretsiz öğrenci bedeva bu takım nasıl para kazanacak peki dilencilik mi yapacak kulup
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.