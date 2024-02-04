Zafer Dolu'nun acı günü... Oğlu korkunç kazada can verdi

Kaza Dilovası D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu. Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti. Bu esnada seyir halinde olan 41 APS 486 plakalı otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Otomobilde bulunan Cengiz Baran Dolu hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Soydan İş Merkezinde faaliyet gösteren Tozlu Raflar Kitapevi Sahibi Zafer Dolu'nun oğlu Cengiz Baran Dolu'nun cenazesi yarın (pazartesi) öğle namazına müteakip Tuzla Hacı Mustafa Eminoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.