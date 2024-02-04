Zafer Dolu'nun acı günü... Oğlu korkunç kazada can verdi

Kaza Dilovası D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu. Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti. Bu esnada seyir halinde olan 41 APS 486 plakalı otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Otomobilde bulunan Cengiz Baran Dolu hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
ZAFER DOLU'NUN EVLAT ACISI
İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Soydan İş Merkezinde faaliyet gösteren Tozlu Raflar Kitapevi Sahibi Zafer Dolu'nun oğlu Cengiz Baran Dolu'nun cenazesi yarın (pazartesi) öğle namazına müteakip Tuzla Hacı Mustafa Eminoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Aysun Seymen - Allah sabırlar versin
Arif Olan Anlar - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine Allah sabırlar versin inşallah
Veli - Allah sabırlar versin. Çok büyük acı.
N Kıdık - Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun yakınlarına sabır versin
Deri̇nce'li̇m - Allah rahmet eylesin mekanı cennet yattığı yer ali nur olsun inşaAllah
Aileye Cenab-ı Rabbim sabrı celil ihsan eylesin
Vatandaş - Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin gencecik çocuklar zor çok zor bir durum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.