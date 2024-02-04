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Bıyık: "Darıca'da rekor peşindeyiz"

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Yeniden aday gösterilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı önünde yüzlerce kişi tarafından meşalelerle coşkuyla karşılandı. Darıca'nın emin ellerde olduğunu söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Bu seçimdeki hedefimiz çok farklı. Biz Darıca'da rekor peşindeyiz. 2019 seçimlerinden daha fazla oy almak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Bıyık: "Darıca'da rekor peşindeyiz" mask
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Aday adaylığı sürecini ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yeniden aday olarak açıklandı. AK Parti  Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından Darıca’ya dönen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Muzaffer Bıyık, seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamladı. Kendisini karşılamaya gelen partililere teşekkür eden Başkan Bıyık, "Şu an çok duygulu anlar yaşıyorum. Darıca’da milletimizin derdiyle dertlendik. Darıcalılar hep yanımızda oldu. Teşkilatlarımız bize büyük güç verdi. Cumhurbaşkanımızın gece gündüz koşturduğu ortamda, uyku bize haram dedik. Canla başla çalıştık. Bu kentin yarınlarına dedikodu siyaseti değil, eser siyaseti yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bu seçimdeki hedefimiz çok farklı. Biz Darıca'da rekor peşindeyiz. 2019 seçimlerinden daha fazla oy almak için gece gündüz çalışacağız. Burada yüzlerce insan bizimle beraber olmak için burada. Cumhur ittifakımız ve teşkilatımızla beraber çok çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde kazanan yine biz olacağız" dedi.

# seçim, Kocaeli, başkan, aday, parti

04 Şub 2024 - 12:58 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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