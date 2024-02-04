Ender Oğuz: Bizim kimseye diyet borcumuz yok

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ASLAN KATILDI

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan Ender Oğuz, Körfez Nazende Kafe ve Restoran'da düzenlenen programda yönetim kurulunda görev alan isimleri tanıttı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman, Zafer Partisi Kurucu Üyesi Hasan Basri Akşener, 2023 Genel Seçimleri Zafer Partisi Kocaeli 1'inci sıra Milletvekili Adayı Zekai Kahyaoğlu ve pek çok ismin yerini aldığı programda kahvaltı sonrası il yönetimi tanıtıldı, konuşmalar yapıldı. Ülkücü bir babanın ülkücü bir evladı olduğunu, Ülkü Ocakları bünyesinde görev aldığını, MHP ve İYİ Parti'de görev aldığını belirten İl Başkanı Ender Oğuz, Ümit Özdağ tarafından partiye davet edildiğini ifade etti.

AYAKLARI YERE BASAN İSİMLER OLACAK

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz yaptığı konuşmada, "Belediye başkan adaylarımız ayakları yere basan, liyakatli isimler olacak. Marmara'nın gözü olan Kocaeli 4 dönemdir merkezi hükumetle aynı tarafta olanlarla yönetiliyor ve geldiğimiz nokta ortada. Zafer Partisi olarak kendi adaylarımızla seçime girecek. Adaletin işin merkezinde olduğu bir anlayışı belediyelerde benimseyeceğiz. Adalet merkezdeyken her yere hizmet götürür ve herkese eşit olursun. Kıymetli kadrolarımızla bu kentte hoş olmayan durumların önüne geçeceğiz.

ÇOBAN ATEŞİNİ KOCAELİ'DEN YAKACAĞIZ

Zafer odaklı sonuçla 31 Mart gecesi Allah nasip ettiğinde nasıl bir yönetimle iş yapacağımızı göreceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, Zafer Partisi'nin arkasında hiç bir kurum ve kuruluş yok sadece halkı ve milleti var. Tüm ilçelerden zafer fişeğini 31 Mart akşamı yakacağız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceğiz. Sizlerden bir ricam var. Çok çalışıyoruz biliyorum ama 2 ay boyunca hakkı ve hukuku ortaya koymak için çalışalım. Çoban ateşini Kocaeli'de yakacağız ve Zafer Partisi olarak kazanacağız" ifadelerini kullandı.

OY ORANININ OLAĞANÜSTÜ ÖNEMİ VAR

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman ise şunları söyledi: "Ender beyi tebrik ediyorum. Kendisi ve teşkilatı örnektir. Kendisini genel başkanım adına kutluyorum. Çitayı yükseğe koymak güzel ama yükü arttırır. Ben inanıyorum Kocaeli'de alınacak başarılı sonuç ile Türkiye'ye örnek olunacaktır. Türkiye geneli oy oranımızı en az yüzde 1 arttırmışızdır. As olan iyi gidişatı sandıktan çıkarmak. Oy oranımızdaki yükseliş ile yerel seçimden sonra gündeme gelecek konu ve tartışmalara daha iyi şekilde tavır koyacağız. Bu seçimde alınacak oy oranının olağanüstü önemli.

ÖNCELİĞİMİZ TÜRK MİLLETİDİR

Genel seçimdeki oy oranımız iyidir ama bu oranın üzerine çıkamadığımız takdirde bize 'Sen toplumun çeyreğini temsil ediyorsun. Dur bir kenarda' diyecekler. Marmara Bölgesi ülkemiz topraklarının yüzde 9'unu kapsasa da gayrisafi milli hasılanın yüzde 60'ını sahip ve bu bölge deprem riski açısından çok tehlikeli. Olması muhtemel 1 hatta 2 depremde ülkemiz sıkıntıya düşer. Marmara'daki nüfus deprem riski sebebiyle boşaltılmalı. Adaylarımız şehir nüfusunu büyütmemeli, Türk Milleti için ayrıcalıklı davranmalı, sığınmacılara Türk Milleti'nin kaynakları kullanılmamalı. Türk havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmayan bir Zafer Partisi Belediye Başkanı olamaz. Önceliğimiz Türk Milletidir."