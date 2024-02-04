Güneşspor için bir umut doğdu

SIRRIPAŞA FK’YI YENDİ

Üç hafta önce Bağdatspor ile oynadığı maçta hakeme yapılan saldırı sonucu hem 3-0 hükmen, hem de 3 puanı silinen Güneşspor, çok büyük şok yaşamıştı. Bir anda düşme hattına inen Yeşil-Siyahlı ekip, haftaya 19 puanla 11.sırada girdi. Cumartesi günü de düşme hattının hemen üzerinde en yakın rakibi 24 puanlı Sırrıpaşa FK ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Güneşspor, puanını 22’ye çıkardı, ligde kalmak adına yeniden umutlandı. Maçtan 1-0 mağlup ayrılan Sırrıpaşa FK, kalan son iki maçını da kazanması gerekiyor.