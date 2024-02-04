Lider Bağdatspor Kandıra’ya fark attı

KANDIRA GB 26 PUANDA KALDI
Ligin ikinci yarısında puan kayıpları yaşayan Kandıra GB, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde bulunuyor. 26 puanlı Yeşil-Beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu, çok zorladığı lider Bağdatspor karşısında bu kez puan almak istiyordu. Bağdatspor, ilk 15 dakikada Özgür Dağdelen ve Süleyman Yıldırım’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti, ilk yarıda bu skorla bitti. İkinci yarıda Mehmet Ünal, Emir Karaaslaner, Zülfücan Güncü ve Oğuz Yazak ile 4 gol daha bulan Bağdatspor, maçtan 6-0 galip ayrıldı. 26 puanda kalan Kandıra GB, son iki maçında deplasmanda Beylikbağıspor, evinde Suadiyespor ile oynayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.