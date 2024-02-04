Lider Bağdatspor Kandıra’ya fark attı

KANDIRA GB 26 PUANDA KALDI

Ligin ikinci yarısında puan kayıpları yaşayan Kandıra GB, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde bulunuyor. 26 puanlı Yeşil-Beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu, çok zorladığı lider Bağdatspor karşısında bu kez puan almak istiyordu. Bağdatspor, ilk 15 dakikada Özgür Dağdelen ve Süleyman Yıldırım’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti, ilk yarıda bu skorla bitti. İkinci yarıda Mehmet Ünal, Emir Karaaslaner, Zülfücan Güncü ve Oğuz Yazak ile 4 gol daha bulan Bağdatspor, maçtan 6-0 galip ayrıldı. 26 puanda kalan Kandıra GB, son iki maçında deplasmanda Beylikbağıspor, evinde Suadiyespor ile oynayacak.