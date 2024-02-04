Harb-İşspor kurtuldu

SUADİYESPOR 11 KİŞİ GELDİ

Bu sezon Süper Lig’in en istikrarsız takımları arasında bulunan Suadiyespor, ligin ilk yarısında Play-Off yarışı yaparken, son haftalarda sahaya çıkaracak oyuncu bulamıyor. Puan olarak rahat konumda bulunan Suadiyespor, cumartesi günü Değirmendere Stadı’ndaki maça 11 oyuncuyla geldi. Yedeği bulunmayan Yeşil-Beyazlı ekip, maçın ilk yarısını da 1-0 geride tamamladı. Harb-İşspor’un 5-0 kazandığı maçta gollerini Uygar Uygun, Rüstem Uzuner, Alperen Doruk, Erol Badiş ve Osman Şahin attı. Puanını 30 yapan Harb-İşspor, son iki maç öncesinde ligde kalmayı da garantiledi.