Harb-İşspor kurtuldu

SUADİYESPOR 11 KİŞİ GELDİ
Bu sezon Süper Lig’in en istikrarsız takımları arasında bulunan Suadiyespor, ligin ilk yarısında Play-Off yarışı yaparken, son haftalarda sahaya çıkaracak oyuncu bulamıyor. Puan olarak rahat konumda bulunan Suadiyespor, cumartesi günü Değirmendere Stadı’ndaki maça 11 oyuncuyla geldi. Yedeği bulunmayan Yeşil-Beyazlı ekip, maçın ilk yarısını da 1-0 geride tamamladı. Harb-İşspor’un 5-0 kazandığı maçta gollerini Uygar Uygun, Rüstem Uzuner, Alperen Doruk, Erol Badiş ve Osman Şahin attı. Puanını 30 yapan Harb-İşspor, son iki maç öncesinde ligde kalmayı da garantiledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.