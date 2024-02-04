Süper Lig maçına U18 takımıyla çıktı

Kırmızı-Beyazlı ekip, cumartesi günü deplasmanda oynadığı Menderes Gençlikspor maçına U-18 takımından oluşan oyuncularla çıktı. Şekerpınar Stadı’ndaki maçı ev sahibi Menderes Gençlik 3-1 kazandı.
İKİ TAKIMDA RAHATTI
Şekerpınar Stadı’nda oynanan Menderes Gençlikspor ile Körfez GB takımlarının ikisi de rahat konumdaydı. Körfez GB, Play-Off maçlarını düşünerek bu maçta as oyuncularını dinlendirdi. U-18 takıma yaşı tutan 8 futbolcunun ilk on birde oynadığı maçta Menderes Gençlik karşısında ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı. Körfez GB, ikinci yarıda Eren Yılmaz’ın golüyle farkı ikiye indirmesine rağmen, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Maçı 3-1 kazanan Menderes Gençlikspor da puanını 30’a çıkardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.