Doğantepe’de 11 gollü maç

Süper Amatör Lig A Grubu’nda iki hafta önce Play-Off’u garantileyen Beylikbağıspor, son haftalara kadar yarışında içinde olan Doğantepespor’a konuk oldu. 11 golün atıldığı maçı Beylikbağıspor 8-3 kazandı. Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan, 6’da 6 yapıp Play-Off yarışına ortak olan Doğantepespor, son 4 maçından galip gelemedi. 35 puanda kalan Bordo-Mavili ekip, son 4 maçta sadece 2 puan alabildi. Spor Servisi
SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Güneşspor: 1 Sırrıpaşa FK: 0
Kandıra GB: 0 Bağdatspor: 6
Doğantepespor: 3 Beylikbağıspor: 8
Harb-İşspor: 5 Suadiyespor: 0
Menderes Gençlik: 3 Körfez GB: 1
İhsaniyespor: 0 Eşmespor: 3 (H)
HAFTANIN MAÇLARI
Dilovası Belediye-Güneşspor
Sırrıpaşa FK-Harb-İşspor
Suadiyespor-Doğantepespor
Beylikbağıspor-Kandıra GB
Bağdatspor-İhsaniyespor
Eşmespor-Menderes Gençlik
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.