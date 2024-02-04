Doğantepe’de 11 gollü maç

Süper Amatör Lig A Grubu’nda iki hafta önce Play-Off’u garantileyen Beylikbağıspor, son haftalara kadar yarışında içinde olan Doğantepespor’a konuk oldu. 11 golün atıldığı maçı Beylikbağıspor 8-3 kazandı. Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan, 6’da 6 yapıp Play-Off yarışına ortak olan Doğantepespor, son 4 maçından galip gelemedi. 35 puanda kalan Bordo-Mavili ekip, son 4 maçta sadece 2 puan alabildi. Spor Servisi

SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdatspor 22 20 1 1 76 16 61 2- Körfez G.B 23 16 3 4 39 18 51 3-Beylikbağıspor 22 15 2 5 61 26 47 4-Doğantepespor 22 10 5 7 40 36 35 5-Suadiyespor 21 10 2 9 35 32 32 6-Menderes Gençlik 22 9 3 10 33 28 30 7-Eşmespor 22 9 3 10 34 34 30 8-Harb İş Spor 22 9 3 10 36 39 30 9-Kandıra G.B 22 8 2 12 19 45 26 10- Sırrıpaşa FK 22 7 3 12 32 41 24 11-Güneşspor 22 7 4 11 28 32 22 12-Dilovası Belediye 22 4 2 16 20 58 14 13-İhsaniyespor 22 1 1 20 6 54 1

TOPLU SONUÇLAR

Güneşspor: 1 Sırrıpaşa FK: 0

Kandıra GB: 0 Bağdatspor: 6

Doğantepespor: 3 Beylikbağıspor: 8

Harb-İşspor: 5 Suadiyespor: 0

Menderes Gençlik: 3 Körfez GB: 1

İhsaniyespor: 0 Eşmespor: 3 (H)

HAFTANIN MAÇLARI

Dilovası Belediye-Güneşspor

Sırrıpaşa FK-Harb-İşspor

Suadiyespor-Doğantepespor

Beylikbağıspor-Kandıra GB

Bağdatspor-İhsaniyespor

Eşmespor-Menderes Gençlik

Kaynak: SPOR SERVİSİ