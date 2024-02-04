Cem Ekinci: Daha kolay kazanmayı öğreneceğiz

“NE MUTLU BANA”
Cem maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün biraz zora soktuk diyebilirim ancak 3 puan 3 puandır ve kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah sezonun ilerleyen döneminde bu tür maçları daha kolay kazanmasını öğreneceğiz. Ben her dakika kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Takımım için elimden gelenin hep fazlasını yapmak istiyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam, dışarıdan da bu çabam fark edilip takdir ediliyorsa ne mutlu bana. Ben Kocaelispor’da mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Söylendiği gibi evet, teklifler oldu ancak ben buradan ayrılmayı hiç düşünmedim. Yüzde yüzümü Kocaelispor’a vermek istiyorum, konu benim için kapanmıştır. Son haftaların formda ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisinin yapmak ve 3 puanla dönmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kürşat - Daha kolay kazanmayı ne zaman öğreneceksiniz inanın bizde merak ediyoruz.
Murti - Ne zaman lig bitincemi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.