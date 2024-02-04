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Google Haritalar'da yapay zeka dönemi

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Dünyaca ünlü, milyonların kullandığı navigasyon uygulaması olan Google Haritalar, kullanıcılarına daha rahat ve konforlu hizmet verebilmek adına kedisini güncellemeye devam ediyor.

Google Haritalar'da yapay zeka dönemi mask
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Google Lens, harita takibi ve arama sonuçları özelliğine sahip olan Google Haritalar bu sefer karşımıza üretken yapay zeka özelliğiyle çıkıyor.

GOOGLE HARİTALAR’DA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Google tarafından yapılan duyuruda, Google Haritalara LLM desteğiyle birlikte üretken yapay zeka özelliği eklendiği açıklandı.

Henüz erişim aşamasında olduğu bildirilen Google Haritalar, üretken yapay zeka uygulaması, dev dil modelleri kullanarak daha fazla kişisel bir arama ve navigasyon deneyiminin kullanıcılarına sunacak.

Üstüne üstün yeni yerler keşfetmek istediğini ve gitmek istediğiniz lokasyonlara dair sorularınızı üretken yapay zeka özelliği ile sesli bir şekilde konuşarak çözüme ulaştırabileceksiniz.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK ?

Yeni özellik, alışık olduğumuz arama deneyimine kıyasla sohbete dayalı bir his uyandırmayı amaçlıyor. Örneğin '' İstanbul'daki tarihi lokasyonları göster'' şeklinde bir arama yaptığınızda, Haritalar, kategorilere göre düzenlenmiş önerilerinin yanı sıra fotoğraflar ve inceleme özetleri oluşturacak. Tabi ki yenilikler bununla sınırlı değil. Hemen ardından "Öğle yemeğine ne dersin?" gibi bir takip sorusu sorarsanız, yapay zeka, tarihi yerler aramanızı dikkate alarak eski tarz bir lokanta gibi kriterleri karşılayan restoranlar bulacak.

Bu noktada Google, LLM ve Yerel Rehberler programı kapsamında sunulan 250 milyondan fazla lokasyonun analiz edileceğini söylüyor.

Kaynak: Donanım Haber

# Google, yapay zeka, Google Haritalar, İstanbul, yeni

04 Şub 2024 - 13:51 Kocaeli- Teknoloji --- Okunma

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