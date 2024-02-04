Medya kuruluşları, 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayın yapacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı.

Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.

Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.

Kaynak: TRT Haber