Barış: Her maçımız final

“KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUM”
Barış Alıcı maç sonu yapmış olduğu açıklamada, “Artık bizim için her maç bir final. Tabi ki çok daha gollü galibiyetler almak isteriz. Ama önemli olan kazanmaktı ve biz kazandığımız için mutluyuz. Daha erken golü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi. Bundan sonra oynayacağımız diğer maçlarda daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Eyüpspor maçında kasığımda biraz rahatsızlık hissetmiştim ancak şu an iyi durumdayım. Bende takımıma katkı vermeye devam ederim ve sene sonunda çok istediğimiz şampiyonluğa birlikte ulaşırız. Ben her zaman takımıma faydalı olmaktan, çalışmaktan çekinmem ve gocunmam. Oynarım, oynamam ya da sonradan oyuna girerim her zaman terimin son damlasına kadar bu forma için mücadele ederim. Tabi ki her oyuncu oynamak ister. Ben 1, 15 ya da 90 dakika artık neyse süre bulduğum her anı iyi değerlendirip olabildiğince mücadele etmeye devam edeceğim ve bu takımla şampiyonluk yaşamak için her şeyimi sahaya vereceğim” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kartepe41 - Şu staddaki sakaryaspor atkılı ihtiyar ne ayaktı bilen varmı adam deli gibiydi sakaryaspor atkısıyla gelmiş şov yapmaya çalışıyor asker gibi giyinmiş tam komedi
Alp - Bu çocuk daha gazla zaman almalı candeas çok formsuz
Ozııı - Dikkat edersek Barışın performansında ilk yarıya kıyasla büyük bir artış var.
Kosekoylu Fanatik Sone - Evet aynen öyle
Paşa - Adamsın kardeşim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.