Barış: Her maçımız final

“KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUM”

Barış Alıcı maç sonu yapmış olduğu açıklamada, “Artık bizim için her maç bir final. Tabi ki çok daha gollü galibiyetler almak isteriz. Ama önemli olan kazanmaktı ve biz kazandığımız için mutluyuz. Daha erken golü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi. Bundan sonra oynayacağımız diğer maçlarda daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Eyüpspor maçında kasığımda biraz rahatsızlık hissetmiştim ancak şu an iyi durumdayım. Bende takımıma katkı vermeye devam ederim ve sene sonunda çok istediğimiz şampiyonluğa birlikte ulaşırız. Ben her zaman takımıma faydalı olmaktan, çalışmaktan çekinmem ve gocunmam. Oynarım, oynamam ya da sonradan oyuna girerim her zaman terimin son damlasına kadar bu forma için mücadele ederim. Tabi ki her oyuncu oynamak ister. Ben 1, 15 ya da 90 dakika artık neyse süre bulduğum her anı iyi değerlendirip olabildiğince mücadele etmeye devam edeceğim ve bu takımla şampiyonluk yaşamak için her şeyimi sahaya vereceğim” dedi.