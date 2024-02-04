Hava sıcaklıkları 10 derece artacak!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olmuştu. Önümüzdeki hafta başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklaı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Pazar İstanbul çoğunlukla bulutlu, 11 derece. Lodos orta hıza sahip. Pazartesi hava daha rüzgarlı olacak. Ankara biraz bulutlu ve soğuk, öğle 5, gece -1 derece. İzmir'de Körfez ve Ödemiş kesiminde pus oluşacak, sıcaklık 16 derece. Bursa bulutlu 13, Antalya az bulutlu 17 derece.

Marmara'da rüzgar biraz sert, hava cumartesiden daha bulutlu. Edirne 14, Balıkesir 13, Sakarya 12 derece. Pazartesi rüzgar kuvvetlenecek.

İç Anadolu'da yine don var. öğle Eskişehir 7, Sivas 5, Niğde 4 derece. Gece ise Sivas -4, Kayseri -5 dereceye iniyor. Pazartesi Sivas-Yozgat tarafına kar yağacak.

Ege'de güneş görülse bile rüzgarın zayıflaması çoğu yerde pusa da neden olacak. Muğla 12, Manisa 14, Afyon 8, Bodrum 16 derece. Yeni hafta ise ılık geçecek.

Akdeniz'de sahiller bulutlu, Hatay, Kahramanmaraş ve Güneydoğu'da gün içinde kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Adana 16, Kahramanmaraş 10, Diyarbakır ve Gaziantep 7 derece. Yağış pazartesi de sürecek.

Karadeniz bulutlu, Bolu-Kastamonu arasına kısa süre yağmur ve sulu kar yağacak. Bölgede pazartesi kuvvetli yağış bekleniyor. Bolu 5, Samsun ve Trabzon 12 derece.

Doğu Anadolu bulutlu Van, Bitlis tarafı hafif kar yağışlı. Erzurum -2, Malatya 8 derece. Pazartesi kar bölge geneline yayılacak.

Kaynak: NTV