Nikomedia Resim Sergisi kokteyl ile açılacak

İzmit Belediyesi ve Ellen Art Sanat Galerisi işbirliğiyle Nikomedia Resim Sergisi açılacak. 5 Şubat Pazartesi günü saat 16.00’daki kokteyl ile kapılarını sanatseverlere açacak sergi İzmit Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek. 16 Şubat Cuma gününe kadar açık olacak sergi ile beraber İzmit’in tarihteki dönemlerinden biri olan Nikomedia’dan eserlerin kontrastı İzmit halkına sunulacak. 10 gün açık kalacak serginin kentin kültür, sanatına katkıda bulunması ve İzmit’in tarihi, doğal güzelliklerini gözler önüne sermesi bekleniyor.