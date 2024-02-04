NATO Geliştirilmiş Hava Polisliğinde filo değişimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 152'nci Filo Komutanlığının NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için 4 adet F-16 uçağı ve 74 personel ile Romanya'da bulunduğu belirtildi. Filo komutanlığının bu görevini 31 Ocak 2024 itibarıyla 113'üncü Filo Komutanlığına devrettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"113'üncü Filo Komutanlığımız çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Romanya'nın Fetesti şehrindeki 86'ncı Hava Üssüne 4 adet F-16 uçağı ve 80 personel ile intikal etti. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevinin 1 Nisan 2024'te sona ermesi planlanıyor."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.