İzmit Erenlerspor bu kez affetmedi

İKİNCİ HAFTA TAMAMLANDI

2. Küme C Grubu’nda 2. hafta geride kaldı. Büyük çekişmenin sahne aldığı grupta bu hafta da zorlu maçlar oynandı. İlk haftayı lider bitiren Derince Birlikspor, ikinci haftanın sonunda liderlikteki yerini korudu. İlk hafta maçında farklı mağlup olan Kocaeli Emekspor ise ikinci haftada yine puanla tanışamadı. İzmit Selanikspor, İzmit 41 FK ve Yenidoğan Serdarspor ise iki haftayı da beraberlikle bitirerek ikinci hafta sonunda 2 puan toplayabildi.

ERENLERSPOR KENDİNE GELDİ

Ligin flaş ekibi İzmit Erenlerspor ise ilk haftanın ardından silkelendi ve kendine geldi. Deneyimli ve güçlü bir ekiple sezona başlayan Erenlerspor, ilk hafta Derince deplasmanında iyi başlamış ancak maçı 3-1 kaybetmişti. Bu hafta iç saha maçında Kirazlıyalıspor’u Cephanelik Stadı’nda konuk eden Erenlerspor, sürprize izin vermedi. Maça çok iyi başlayan Kırmızı-Siyahlılar 90 dakika sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KURDU

Maç boyunca istekli olan İzmit Erenlerspor, maçın hemen başında oyunu rakip kaleye yıktı. Üst üste ataklara giren ekip, aradığı golü takımın yetenekli ismi Tahsin Yavuz ile buldu. Yediği golün şokunu üzerinden atamayan Kirazlıyalı, 3 dakika sonra kaptan Alper Gür’ün golüne de engel olamadı. İlk yarısı 2-1 biten maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü hissettiren Erenlerspor, Tahsin’in ikinci ve oyuna sonradan giren Melih Ünel’in golü ile sahadan 4-1 ayrıldı.