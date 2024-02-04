Belediye Derince gol oldu yağdı: 1-7

8 DAKİKADA 5 GOL OLDU

Düşme hattından çıkmak isteyen Belediye Derincespor deplasmanda oynadığı maçta ligin son sırasındaki zayıf rakibi Uşakspor’u farklı yendi. 12.dakikada Taha ile 1-0 öne geçen Belediye Derincespor 37.dakikada Hakan Ertürk’ün kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. 40 ve 45.dakikalar arasında Okan, Ömer Faruk, Berat Ali ve Erdi Can Şehit’in attığı gollerle maçı bir anda 6-1 öne geçti. 48.dakika Mahmut’un attığı golle maçtaki tek sayısını bulurken Belediye Derincespor 85.dakikada Ege ile maçın sonucunu tayin eden golü attı.