Belediye Derince gol oldu yağdı: 1-7

8 DAKİKADA 5 GOL OLDU
Düşme hattından çıkmak isteyen Belediye Derincespor deplasmanda oynadığı maçta ligin son sırasındaki zayıf rakibi Uşakspor’u farklı yendi. 12.dakikada Taha ile 1-0 öne geçen Belediye Derincespor 37.dakikada Hakan Ertürk’ün kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. 40 ve 45.dakikalar arasında Okan, Ömer Faruk, Berat Ali ve Erdi Can Şehit’in attığı gollerle maçı bir anda 6-1 öne geçti. 48.dakika Mahmut’un attığı golle maçtaki tek sayısını bulurken Belediye Derincespor 85.dakikada Ege ile maçın sonucunu tayin eden golü attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.