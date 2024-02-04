40 yıllık dev şirket halka arz oluyor

SPK tarafından halka arzı onaylanan ‘Bor Şeker’ şirketinin halka arzına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan şirket, hisselerini 26,54 TL’den yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile pay edecek. Halka arz olacak hisseler, bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtılacak.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Yatırımcıların dört gözle beklediği talep toplama tarihi de netlik kazandı. BORSK halka arzına katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 7-8-9 Şubat tarihlerinde talepte bulunabilecek.
TAHSİSAT GURUPLARI
70 milyon lotun yüzde 59’u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve son olarak yüzde 1’i de çalışan ve çiftçilere tahsis edilecek.
BOR ŞEKER HAKKINDA
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), 1983 yılında kurulmuş olan Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 yılında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralmıştır. Bu süreçte, kadronun büyük bir kısmı korunarak, her yıl gerçekleştirilen yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılmıştır. Bu sayede, şeker üretimine sürdürülebilir bir şekilde devam edilmektedir.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Nbş - Fransa, Hollanda ve İngiltere'de ve AB'nin bazı ülkelerde, nişasta bazlı şeker (NBŞ) olarak da adlandırılan mısır şurubu üretimi kesin yasak! Ama ülkemizde üretimide serbest kullanımıda serbest bisküvi çikolata meyve suyu ve daha birçok gıdalarda kullanılıyor türkiye de üretim yıllık 75 bin ton 1 kilo nbş=250 kilo toz şekere eşittir. Nişasta bazlı şekerin yoğun olarak tüketilmesi sonucu karaciğer yağlanması, pankreas kanseri, fibrozis, siroz, insülin hastalıkları, eklem iltihabı, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve türevi hastalıkların meydana gelebileceği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştı. En yaygın görülen zararı obezite ve diyabete yol açmasıdır. Şeker fabrikası arzı ile çok alakası yok ama bilin istedim.
Şekerpancarı - Bor Şeker, bildiğim kadarıyla şeker pancarından şeker üretiyor ki bu da gayet sağlıklı. Şimdi sen buraya bu yorumu iyi niyetle yazmış olabilirsin fakat firmayı zan altında bırakmış ve hatta marka değerini kötülemiş gibi oluyorsun.
Bazen yanlış yere yazılan yanlış yorumlar sıkıntı yaratabiliyor, umarım davalık olmazsın.
Yorumunu okuyan bazı okurların kafası karışabilir.
....... - Halka arzlara katılım devam 500 TL oluyor bir haftada 800 TL bunlar küçük güzel fırsatlar.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.