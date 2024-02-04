40 yıllık dev şirket halka arz oluyor

SPK tarafından halka arzı onaylanan ‘Bor Şeker’ şirketinin halka arzına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan şirket, hisselerini 26,54 TL’den yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile pay edecek. Halka arz olacak hisseler, bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtılacak.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Yatırımcıların dört gözle beklediği talep toplama tarihi de netlik kazandı. BORSK halka arzına katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 7-8-9 Şubat tarihlerinde talepte bulunabilecek.

TAHSİSAT GURUPLARI

70 milyon lotun yüzde 59’u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve son olarak yüzde 1’i de çalışan ve çiftçilere tahsis edilecek.

BOR ŞEKER HAKKINDA

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), 1983 yılında kurulmuş olan Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 yılında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralmıştır. Bu süreçte, kadronun büyük bir kısmı korunarak, her yıl gerçekleştirilen yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılmıştır. Bu sayede, şeker üretimine sürdürülebilir bir şekilde devam edilmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber