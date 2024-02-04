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Abant Gölü kimine eziyet kimine eğlence oldu

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Bolu'nun etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü Milli Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bazı vatandaşlar uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken bazıları ise piknik yapıp kartopu oynayarak tatilin keyfini sürdü.

Abant Gölü kimine eziyet kimine eğlence oldu mask
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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı, pazar günü dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı Ziyaretçiler sebebiyle giriş ve çıkışlarda trafik adeta kilitlendi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Abant Gölü'nde bazı ziyaretçiler dakikalarca trafiğin hareket etmesini beklerken, bazıları ise doğanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyen, piknik yapan ve kartopu oynayan ziyaretçiler, keyifli zaman geçirdi.

"TATİL GÜZEL GİDİYOR AMA YOLDA KALDIK"

Trafikte beklemek zorunda kalan tatilcilerden Feryal Denizel, "Tatil güzel gidiyor ama yolda kaldık. Trafiğin sıkışık olmasını iyi karşılamıyoruz. Çözüm bulunması gerekiyor. Sonuçta biz buraya 1 saatliğine geldik ve vaktimiz doluyor. Trafik bekliyoruz" dedi.

"TRAFİK YOĞUNLUĞU ÇOK FAZLA"

Çocuklarıyla birlikte Abant'ta geldiğini söyleyen bir başka ziyaretçi, "Amerika'dan çocuklarım geldi. Onları gezdirmek için buraya geldim ama trafik yoğunluğu çok fazla. İnşallah açılacak. Bazıları yazlık lastikleriyle gelmiş. Abant'ın bu halde olduğunu bilmeleri gerekir" diye konuştu.

"BİR DAHA GELMEM"

İstanbul'dan gelen tatilci ise "Acayip trafik var. İstanbul'dan daha kötü. İlk defa geldik ama pişman olduk. 1 saattir gezemiyoruz, oyalanıyoruz. Sonuçta burası tatil yeri. Böyle bir çilesi var. Bir daha gelmem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# İstanbul, VAR, araç

04 Şub 2024 - 16:25 Bolu- Türkiye --- Okunma

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