Derbide gülen Gölcük oldu: 0-1

90+6’DA FATİH ATTI
İl sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kullar 1975 ile Gölcükspor karşı karşıya geldi. Her iki takımında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta konuk ekip Gölcükspor 90+6.dakikada Fatih Gümüşel’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Gölcükspor bu galibiyetle puanını 27’e çıkartırken Kullar 1975 21 puanda kaldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.