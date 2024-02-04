Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker yaşamını yitirdi

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.