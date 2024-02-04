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Sağlık Bakanı Koca'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan teknisyenin sağlık durumuna ilişkin, "Yaralı kurtulan teknisyenin ameliyatı, ortopedi ve beyin cerrahi uzmanlarınca 08.30'da tamamlandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen  Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde, güne acı bir haberde uyandıklarını söyledi.

Hatay'dan kalkan emniyet teşkilatına ait helikopterin Gaziantep Nurdağı Kartalköy mevkisinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun şehit olduğunu hatırlatan Koca, "Yaralı kurtulan teknisyenin ameliyatı, ortopedi ve beyin cerrahi uzmanlarınca 08.30'da tamamlandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı teknisyene de şifa diliyorum. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Bakan Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için bir arada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük felaketin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Aradaki günlerin her birini bölgenin insanı için acıları azaltıcı, umutları yeşertici hizmet günleri olarak değerlendirmeye gayret ettik. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Milletimizin dünya milletleri içindeki ayırıcı vasfını bir kez daha ortaya koyduk. Millet ve devlet yekpare bir bütündür. Büyük acılar yaşasak da hayatın devamı için umutla gayretin şart olduğu şuuruyla hareket ettik. Yaralarımızın büyük ölçüde sarmış durumdayız. Depremde kaybettiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum ve hatıraları önünde tekrar saygıyla eğiliyorum. Bölgede yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlar ile vereceğimiz hizmetler onların hatırasına layık olabilmek çabasının sizlerin ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilme sorumluluğunun eseridir.

Bu gelişme Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şimdi bir ivme daha kazanmıştır. 2003'ten bu yana aralarında dünyanın en büyük sağlık kampüslerinin de bulunduğu 761 hastane, 119 ADSM, 2 bin 778 birinci basamak sağlık tesisi hizmete açıldı. Milletimiz sağlığa verdiğiniz bu önem için size müteşekkir. Gaziantep'te bugüne kadar 2003'ten bu yana yaklaşık 22 milyarlık sağlık yatırımı yapıldı. 27'si hastane olmak üzere 110 sağlık tesisi hizmete açıldı. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Gaziantepli kardeşlerim, daha büyük azimle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü açılışın akabinde sizleri bekleyen yeni açılışlar var. Nurdağı ve Oğuzeli Devlet hastanelerini Allah'ın izniyle önümüzdeki 3 ay içinde hizmete açacağız. İnşaatı devam eden 400 yatak Nizip Devlet Hastanemizi, 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi ek binası ve 300 yataklı Gaziantep kadın ve çocuk Hastalıkları Hastanesini de hızla tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

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04 Şub 2024 - 16:38 - Türkiye --- Okunma

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