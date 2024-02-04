Gebze, Yuvacık’ı farklı devirdi: 7-0

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 11.dakikasında Mor Menekşeler İliyaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gebzespor maçın 45.dakikasında Adem ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkarak soyunma odasına 2-0 önde gitti. Adem ile 64 ve 65.dakikalarda peş peşe iki gol daha bulan Gebzespor farkı bir anda 4’e çıkardı. 74 ve 87.dakikalarda Berk Kulalı’nın golleriyle son bölüme 6 fark üstünlükle giren Gebzespor’dan maçın skorunu tayin eden golü 90.dakikada Burak attı ve ev sahibi ekip sahadan 7-0 galibiyetle ayrıldı.