Gebze, Yuvacık’ı farklı devirdi: 7-0

İLK YARI 2-0 BİTTİ
Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 11.dakikasında Mor Menekşeler İliyaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gebzespor maçın 45.dakikasında Adem ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkarak soyunma odasına 2-0 önde gitti. Adem ile 64 ve 65.dakikalarda peş peşe iki gol daha bulan Gebzespor farkı bir anda 4’e çıkardı. 74 ve 87.dakikalarda Berk Kulalı’nın golleriyle son bölüme 6 fark üstünlükle giren Gebzespor’dan maçın skorunu tayin eden golü 90.dakikada Burak attı ve ev sahibi ekip sahadan 7-0 galibiyetle ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.