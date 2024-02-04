Kalp krizi geçiren şoför yaşamını yitirdi

Kartepe Suadiye Mahallesi Çevikel Sokak’ta ikamet eden Muharrem Satır kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İZAYDAŞ’a atık taşıyan firmada TIR şoförü olarak çalışan ve 3 çocuk babası olan Muharrem Satır’ın cenazesi Suadiye Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.