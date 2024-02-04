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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Şub 2024 - 17:33- Gündem G:

En pahalı su kullanan şehirler belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

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Kocaeli 30 büyükşehir arasında en pahalı suyu kullanan 11'inci şehir oldu.

En pahalı su kullanan şehirler belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada? mask
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Temel bir ihtiyaç olan su, 30 büyükşehir arasında büyük fiyat farklılıkları gösteriyor. İzmir’de su fiyatı litre başına 33,13 Türk lirası ile zirveyi korurken, Diyarbakır ise su fiyatlarında 3,80 Türk lirası ile en düşük su fiyatına sahip büyükşehir olma özelliğini taşıyor. 

KOCAELİ 11'İNCİ ŞEHİR OLDU

Kocaeli’nin su dağıtım şirketi olan İSU’nun birinci kademe su fiyatı ise 21.33 Türk lirası. Böylelikle Kocaeli, 30 büyükşehir arasında en pahalı suyu kullanan 11'inci şehir olarak listeye girdi.

LİSTE İLLERE GÖRE ŞU ŞEKİLDE:

İzmir: 33,13

Mersin: 27,15

Gaziantep: 25,50

Sakarya: 24,60

İstanbul: 23,72

Erzurum: 23,32

Kayseri: 22,80

Eskişehir: 22,24

Tekirdağ: 22,18

Ordu: 21,60

Kocaeli: 21.33

Ankara: 20,99

Muğla: 20,70

Konya: 20,58

Manisa: 20,19

Bursa: 19,79

Şanlıurfa: 19,74

Van: 18,33

Antalya: 18,22

Adana: 17,85

Samsun: 16,42

Balıkesir: 16,36

Trabzon: 14,88

Malatya: 14,03

Mardin: 13,20

Aydin: 11,46

Denizli: 11,40

Kahramanmaras: 11,01

Hatay: 7,63

Diyarbakır: 3,80

Kaynak: İHA

# Kocaeli, İstanbul, Hatay, İzmir, Ankara, Büyükşehir, malatya, Gaziantep

04 Şub 2024 - 17:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Nereye kadar? - Önceleri şu 1. kademe ve 2. kademe ücretlere takmıştım, kendi kendime "İSU resmen hakkımıza giriyor" diyordum. Çünkü çocuklu aileler, hele ki delikanlı çocukları olanlar nasıl olacakta 1. Kademe, yani 10 metreküp su kullanımını aşmadan bir fatura dönemi geçirebilcekler, bu mümkün değil. Şikayet etsen kimi nereye şikayet edeceksin? Derken İSU bir yenilik duyurdu; bundan böyle faturalar hane halkı sayısı göz önünde bulundurularak düzenlenecekti. "Nihayet İSU'nun jetonu düştü" dedim. Sonra faturalar bir gelmeye başladı, aman Allah'ım! Eski tarifeyi arar oldum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 01:40
08

Kutsal Damacana - Neden pahali çünkü biz deniz suyunu tatli suya cevirip iciyoruz maliyet yuksek çünkü bizim barajlarimiz yok korfezden istafade ediyoruz...sagolsunlar 10 metre kupten 12 ye çıkarmışlar sagolun varolun İSU sesimizi duyan vaaaarmi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 00:06
07

Teknisyen42 - En az 6 aylık su faturalarını elimde tutuyorum her yeni gelen faturayı inceliyorum bir onceki aya göre 1.kademe ve 2.kademe ücretlerinde hep bir artış var isu yu arıyorum belediye belirliyor diyor belediyeyi arıyorum her ay üfe tüfe oranına göre artış oluyor diyor bakım ücreti adı altında okumacinin parası bile her ay artıyor belediye kendisi yapması gereken okumayı bile özel şirkete verip okuma yaptırıyor çalışanlar her ay maaş zammı almıyor ki belediye suya her ay zam yapıyor hiç sorgulayan da yok sorsan belediye tüzüğünde var bu deyip konuyu kapatırlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 23:54
06

Paşalı41 - Her ay yapılan enflasyon oranında zam ocak aydan itibaren yapılmıyor.böyle gitse idi zaten bu ay ilk 3 sonraki ay 1. Sırada olurduk. Ne değişti birden. Seçimden sonra yine devam mı her ay zam yapmaya. Ah be seçim sen nelere kadirsin.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 22:03
05

Çakır - En az 6-7 aydır su faturalarına dikkat ediyorum Kocaeli Büyükşehir belediyesi her ay %10 zam yapıyor. Faturaların hepsi elimde ispat edebilirim. Kocaeli Büyükşehir belediyesi halk nasıl soyulur onun dersini veriyor. Derince belediyeside 2 ayda bir zam yapıyor. En son Şubat başında %50 zam yaptı. Belediyeler bu kadar zam yaparsa esnaf ne yapmazki. Belediyeler halka hizmet etmek için vardır halkı soymak için değil. 1 yıl içinde en az 4-5 defa çenesuyuna zam yapan Derince belediyesi. Her ay %10 zam yapanda Kocaeli Büyükşehir belediyesi’dir. Rabbim bu halkı bu gözü doymayanlardan kurtarsın.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 22:01
04

Derinceli41_41 - O zmn bu ay 3 ton suya niye 95 lira fatura geldi.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 20:56
02

YVM41 - kaç metreküpe kadar bu fiyatlar? bu bilinmeden anlamsız bir sıralama olur..!

misal, bizden bir tık pahalı olan eskişehir kaç metreküpe kadar 22,24 tl?

https://www.eskisehir-eski.gov.tr/abone.php?sayfa=Fiyat-Tarifeleri

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ESKİ) web sitesinde 20m3 e kadar 22,24 tl.

İSU web sitesinde ise 10 m3 e kadar 22,21 TL olduğu bilgisi var.

Dolayısıyla sadece 5 dakikalık bir araştırma bizi pahalılıkta 8nci sıraya çıkardı.

Diğer illeri de bu şekilde incelemek lazım..!

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 19:26
03

İzmit41 - @YVM41 02 nolu yoruma cevabı: Bir zamanlar İstanbul’un yarısı su parası ödüyorduk şimdi eşitlendik neyi araştıracan işte su çok pahallı

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 20:18
01

mazlum - büyükşehir barajın kapaklarını açıp suyu akıtacağına milletin istifadesine sunup fiyat indirimi yapması lazım....................

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 17:57
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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