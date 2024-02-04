En pahalı su kullanan şehirler belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

Temel bir ihtiyaç olan su, 30 büyükşehir arasında büyük fiyat farklılıkları gösteriyor. İzmir’de su fiyatı litre başına 33,13 Türk lirası ile zirveyi korurken, Diyarbakır ise su fiyatlarında 3,80 Türk lirası ile en düşük su fiyatına sahip büyükşehir olma özelliğini taşıyor.

KOCAELİ 11'İNCİ ŞEHİR OLDU

Kocaeli’nin su dağıtım şirketi olan İSU’nun birinci kademe su fiyatı ise 21.33 Türk lirası. Böylelikle Kocaeli, 30 büyükşehir arasında en pahalı suyu kullanan 11'inci şehir olarak listeye girdi.

LİSTE İLLERE GÖRE ŞU ŞEKİLDE:

İzmir: 33,13

Mersin: 27,15

Gaziantep: 25,50

Sakarya: 24,60

İstanbul: 23,72

Erzurum: 23,32

Kayseri: 22,80

Eskişehir: 22,24

Tekirdağ: 22,18

Ordu: 21,60

Kocaeli: 21.33

Ankara: 20,99

Muğla: 20,70

Konya: 20,58

Manisa: 20,19

Bursa: 19,79

Şanlıurfa: 19,74

Van: 18,33

Antalya: 18,22

Adana: 17,85

Samsun: 16,42

Balıkesir: 16,36

Trabzon: 14,88

Malatya: 14,03

Mardin: 13,20

Aydin: 11,46

Denizli: 11,40

Kahramanmaras: 11,01

Hatay: 7,63

Diyarbakır: 3,80

Kaynak: İHA