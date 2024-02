En pahalı su kullanan şehirler belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

Teknisyen42 - En az 6 aylık su faturalarını elimde tutuyorum her yeni gelen faturayı inceliyorum bir onceki aya göre 1.kademe ve 2.kademe ücretlerinde hep bir artış var isu yu arıyorum belediye belirliyor diyor belediyeyi arıyorum her ay üfe tüfe oranına göre artış oluyor diyor bakım ücreti adı altında okumacinin parası bile her ay artıyor belediye kendisi yapması gereken okumayı bile özel şirkete verip okuma yaptırıyor çalışanlar her ay maaş zammı almıyor ki belediye suya her ay zam yapıyor hiç sorgulayan da yok sorsan belediye tüzüğünde var bu deyip konuyu kapatırlar