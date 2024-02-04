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Yeniden Refah Kocaeli’yi istemiş

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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki ittifak görüşmelerinde YRP’nin, AK Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmamasını istediği iddia edilmişti. İddiayı sorduğumuz YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, konuyu doğruladı.

Muhammet Emin Can
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ERBAKAN İTTİFAKLA İLGİLİ KONUŞTU

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi partiler arasındaki ittifak görüşmeleri sürerken AK Parti ile YRP heyetleri de İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması için bir araya gelmişti. Yapılan görüşmeler sonucu YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın açıklamasıyla ittifak yapılmayacağını açıkladı. Gelişme üzerine tartışma programlarında neden ittifak olmadığı üzerine konuşulurken YRP’nin AK Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmaması ve kendi Büyükşehir adayına destek vermesini istediği iddia edildi.

MİLLETVEKİLİ AŞILA VE ADAY AYDAL DOĞRULADI

Ortaya atılan iddiada AK Parti’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmamasının talep edildiği söylendi. Bu iddiaları YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doğan Aydal’a sorduk. İki isim de AK Parti heyetinden YRP başkan adaylarına destek vermelerinin istendiğini doğruladı. İttifak görüşmeleri sırasında YRP heyetinin başında yer alan Prof. Dr. Doğan Aydal, “Kütahya, Bilecik, Sakarya ile Kocaeli’de aday çıkarmamalarını istedik çünkü bu illerimiz sanayi bölgeleri” dedi. 

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04 Şub 2024 - 17:59 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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