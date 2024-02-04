Medlog 30 TIR şoförünü işten çıkardı

İşten çıkartılan şoförler, haksız yere işten çıkartıldıklarını ve bu konuda haklarını aramak istediklerini söyledi. Firmanın 1 yıllık, 6 aylık ve 2 aylık deneme sürecinde olan şoförleri işten çıkardığını söyleyen şoförler, “ Türkiye’nin içinde bulunduğu bu dönemde işinden olmak gerçekten büyük sıkıntı. Bizler gemi ve limanlardan aldığımız malzemeyi taşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Neden işten çıkartıldığımızı bilmiyoruz. İşten çıkartıldığımız gibi 10 bin ile 15 bin lira arasındaki alacaklarımız da ödenmedi. Zor koşullarda çalışan insanlarız kışın ortasında ekmeksiz kaldık. Bize yapılan haksızlığın duyulmasını ve ekmek paramızın elimizden alınmamasını istiyoruz” dedi.