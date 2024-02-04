“Reyon ve kasa fiyat farkı soygundur”

Reyon ve kasa fiyat farkını gerekli kurum ve kişilere şikayet ettiğini söyleyen vatandaş, “Reyon ve kasa fiyat farkı aslında birçok markette oluyor. Ama insanlar her zaman fişini kontrol etmiyor ya da edemiyor. Tüm vatandaşların aldıkları ürünlerin kasa ve reyon fiyatlarını karşılaştırmasını öneriyorum. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Ben reyon ve kasa fiyat farkının vatandaşları soyan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yetkililerin de denetimleri sıklaştırması gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Adil Eleştiri - Bu eleştirileri anlamak mümkün degil. Ayni mali esnaftan almaya çalışsan tipine giyimine bakarak 90 TL den 200 TL ye varan bir aralıkta tutturabildigi fiyatı söyleyecekti. Gikin da cikmayacakti. Zincir marketler ucuzluk ve standart getiriyor ve tüketicinin faydasına . Fiyatlar çok hızlı değiştiğinden etiketlere o hızla yansımayabilir. Bu konuda da sorumlu zincir marketler mıdır sanmiyorum. Eleştirirken de adil olmak gerekir .
Nur - Koca marketler 2 elaman calistiriyorlar hem.kasaya hem reyon duzenleme hem sabah aksam etiket degistiriyorlar ...bazen gözlerinde kaciyor eger siz itiraz ederseniz elamanlarin cebinden cikiyor ....yani 1 veya 2 gunu bosa calismis oluyorlar ...en cokk marketler kazaniyor ...az elaman calistiriyorlar resmen köle gibi calisiyorlar ......
Derinceli - Tüm zincir marketler aynı durumda etiket fiyatı kasa da farklı oluyor yani fazla alıyorlar bunuda bilerek yapıyorlar bunu iki defa yakaladım işlemi iptal etmeden fazla aldığını kasadan bana nakit olarak geri verdi.Umursamıyorlar cezayı yaptırım yok denetim yok cezalar çok komik bu dev marketler için.
Şirintepeli - Şok marketlerde aynı
Harbi Izmitli - A101 pahalli olduğu içinmi buyuk buyuk oldugu icinmi pahalli tabiki hayir vatandasi kek gördükleri için pahalli
Jopdedik - Kimseye kızmayın.Balik baştan kokar.Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin canına okudu.İsterseniz BAKAN NEBATIYE sorun.Kendisi eski ekonomi bakaniydi:)))
İvero - Suç sizde almayın gitmeyin başka marketmi yok piyasada.
Gerçek - Vallahi bazı bölgelerde yok insanları kentsel dönüşüm diye tabutlar içine koyuyorlar yaşadığın yerde in cin yok bunlar var harcamanın otobüs se binip çarşıya inemiyo insan mahalle bakkallar devlet memuru 10 dan önce acmiyolar zaten fiyatları onlarında iki katı durum vahim anlicagin
Harca Harca Biter - A101 de çok sık olağan durum.
Diğer marketlerde hiç rastlamadım.
Hayri - 101 A taam haram yıyor haram yogurt 50 lira ydı sımdı 58 .00 lira oldu şok oldum yuuh beee yazıklar oldun ne olacak vali denetim olmasa ne olacak denetim şart
Ne Yazık Ki - Son Geçerlilik tarihine baktığınızda 27 Ocak olarak görülüyor. Ne yazıkki etiketler güncellenmediği için bu tip sıkıntılar oluyor. 1 ay içinde en az 10 kere bu vb durumlar için aynı firmanın personelimi uyarmak zorunda kaldım..
Nur - Market sahiplerine soyleyin fazla.elaman alsinlar koca marketleri 2 elamanla calistiriyorlar...gunde 2 kere etiketler degisiyor...
Korfezli Savasci - A101 in fiyatlari Newyork Moskova Tokyo Londra Paris teki marketlerden daha pahalli a101 gokyuzunde yalnız dolaniyor
Botan Güneş - 114,90 liraya satılmamış.5 lira için mi bu yaygara..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.