“Reyon ve kasa fiyat farkı soygundur”

Reyon ve kasa fiyat farkını gerekli kurum ve kişilere şikayet ettiğini söyleyen vatandaş, “Reyon ve kasa fiyat farkı aslında birçok markette oluyor. Ama insanlar her zaman fişini kontrol etmiyor ya da edemiyor. Tüm vatandaşların aldıkları ürünlerin kasa ve reyon fiyatlarını karşılaştırmasını öneriyorum. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Ben reyon ve kasa fiyat farkının vatandaşları soyan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yetkililerin de denetimleri sıklaştırması gerekiyor” dedi.