Kiracısına bunu yapan ev sahibi yandı! 2 yıla kadar hapis cezası var

2 Temmuz 2023 itibari ile ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirildi. Ancak ev sahipleri buldukları çeşitli yöntemlerle bu zam sınırı delmeye devam etti. Bazı ev sahipleri yeni yaptıkları sözleşmelere madde ekleyerek bir yıl sonraki kira artışlarını garantileme yolunu tuttu.
Diğer yandan yüzde 25'lik zammı az bulan mülk sahipleri kira tespit davası açarak, aldıkları kiranın yeniden belirlenmesini talep etmeye başladı. Bu yolla evin bulunduğu çevredeki konutların kiralarına göre düşük kalan kiraların yeniden düzenlendiğini gören ev sahipleri ardı ardına kira tespit davası açmaya başladı.
YARGININ EV SAHİBİNİ AFFETMEDİĞİ HALLER DE VAR
Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları her geçen gün artarken Kağıthane'de çok çarpıcı bir dava örneği yaşandı. Kiracının ev sahibi hakkında açtığı dava nedeni ile ev sahibinin 2 yıla kadar hapsi istendi.
Kağıthane'de yaşayan emekli bir kadın kira artışı konusunda anlaşamadığı ev sahibinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek şikayetçi olarak dava açtı.
Kağıthane'de kiralık bir evde tek başına yaşayan 67 yaşındaki bir kadın ev sahibinden kirayı artırmasına yönelik üst üste telefonlar almaya başladı. Kiraya zam yaptığını söyleyen ev sahibi Berrin Ü.'den kirayı zamlı rakam üzerinden yatırmasını talep etti.
Eşinin vefat ettiğini ve tek başına yaşadığını söyleyen Berrin Ü. ise ev sahibine bu yüksek kirayı ödeyemeyeceğin söyledi.
Ancak ev sahibini ikna edemedi. Konut sahibi bin 800 lira olan kirayı 6 bin TL'ye yükselttiğini ve kiranın bu şekilde ödenmesi için ısrar etti. Kiracı kadın her ne kadar ödeyemeyeceğini söylese de ev sahibi Süleyman Ç.'nin telefonlarının ardı arkası kesilmedi. Ev sahibi kira konusundaki telefon aramalarına devam etti.
"DEVLETİ DE TANIMAM, SENİ DE TANIMAM EŞYALARINI ATARIM"
Süleyman Ç. Berin Ü.'ye eğer bu kirayı ödeyemiyorsa evi boşaltması gerektiğini söyleyerek evden çıkmasını istedi. Berrin Ü.nün kimsesi olmadığını söyleyerek evi terk etmeyeceğini söylemesi üzerine ev sahibi Süleyman Ç. kiracı kadına evine zorla girerek eşyalarını dışarı atacağını söyleyerek tehditlerde bulundu.
Kiracı Berrin Ü., ev sahibinin bu yaptığı tehditlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.
EV SAHİBİNİN 2 SENE HAPSİ İSTENDİ
Savcılığa gelerek ifade veren kiracı Berrin Ü., ev sahibinin kendisini sürekli arayarak huzurunu bozduğunu, son olarak da evine zorla girmek konusunda tehditlerde bulunduğunu ifade etti.
Şikâyeti değerlendirmeye alan savcılık ev sahibi hakkında soruşturma başlattı. Ev sahibi hakkında 'Kadına Karşı Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kiracısını tehdit eden ev sahibi ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: Sabah
Kaynak: Sabah
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Adalet - 2 dairemiz var boşta duruyor
Kiraya vermedik vermeyeceğiz .. bu haksız evsahiplerine zulmeden ortam kiracılar için de iyi değil.. evsahiplerine böyle haksızlıklar yapılmaya devam edilirse kimse ikinci evi almaz. Boş ev sayısı az olacağı için ve bizim gibi zulme uğramak istemeyen evini vermeyeceği için kira fiyatları yüksek olur kiralık ev bulunmaz. İnsanlara zulmederek haksızlık ederek, baskıyla ellerinden mallarını bedavaya alarak ekonomide refah gelişme vb olmaz. Zulüm değil adalet her zaman daha iyidir .
Emekli - Sizin bu yüzde 25 sınırınız yüzünden ev yatırım aracı olmaktan çıktı.Muteahhitler ev satamaz millet te kiralık ev bulamaz bundan sonra
Adam Haklı - Bakıyorum da bu olayı bir tarafa yükleme çabasında insanlar var. Kira artışı bi olgu, bi safhaya getiren neydi, Allah Kuran-i Kerim de bir çok yerde düşünenler için ders, öğüt vardir diyor... Düşünmemizi istiyor. Kuşun kanadı vardır, sineginde vardır, öyleyse sinek kuştur diye yorumlayan insanlardan olmamak lazım. Sebep sonucları yorumlayabilmek lazim
Enver - Akli olan ev alip kiraya vermez o yuzden kendimi aptal hissediyorum.
Dairenin degeri 4000000 tl faize yatirsan yillik getirisi 1800000 tl eder kira getirisi yillik 60000 tl ki
Açıksözlü - Ey bre gafil.. o faiz dediğin şey var ya hani fitil fitil çıkmaz mı sanıyorsun senden?
Dalgacı53 - ev alıpta kiraya verene ne diyeyim bilmiyorum adam eve girdimi 10 sene evi unut çıkınca verdiği harabiyet 5 yıllık kira parası
İnce - Bu kira ile evin değeri 100 senede amorti edemez kira için Bu zamanda ev alınmaz
Yolcu - Bütün kabahat evini kiraya veren ev sahibinde.kiraya vermezse problem çıkmayacaktı.
41 - Kiraci icin ev alinmaz yatir dolara kafan rahat olsun
Gümüşhanelii - İnşallah dolar düşer sende ortada kalırsın. Birgün kiracı olman dileklerimle
Arif - Bu durumun sorumlusu kim sizce
Aci Gerçekler - EV SAHİBİNİN ORTAĞI VİCDANSIZ KILIÇDAROĞLU
Adam - Helal olsun piyasanın böyle olma sebebi ev sahipleri acımayın
İnce - Bu devirde bu kira ile 100 senede evi amorti edemez ev yapıp liraya vermek yanlış
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.