Kiracısına bunu yapan ev sahibi yandı! 2 yıla kadar hapis cezası var

2 Temmuz 2023 itibari ile ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirildi. Ancak ev sahipleri buldukları çeşitli yöntemlerle bu zam sınırı delmeye devam etti. Bazı ev sahipleri yeni yaptıkları sözleşmelere madde ekleyerek bir yıl sonraki kira artışlarını garantileme yolunu tuttu.

Diğer yandan yüzde 25'lik zammı az bulan mülk sahipleri kira tespit davası açarak, aldıkları kiranın yeniden belirlenmesini talep etmeye başladı. Bu yolla evin bulunduğu çevredeki konutların kiralarına göre düşük kalan kiraların yeniden düzenlendiğini gören ev sahipleri ardı ardına kira tespit davası açmaya başladı.

YARGININ EV SAHİBİNİ AFFETMEDİĞİ HALLER DE VAR

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları her geçen gün artarken Kağıthane'de çok çarpıcı bir dava örneği yaşandı. Kiracının ev sahibi hakkında açtığı dava nedeni ile ev sahibinin 2 yıla kadar hapsi istendi.

Kağıthane'de yaşayan emekli bir kadın kira artışı konusunda anlaşamadığı ev sahibinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek şikayetçi olarak dava açtı.

Kağıthane'de kiralık bir evde tek başına yaşayan 67 yaşındaki bir kadın ev sahibinden kirayı artırmasına yönelik üst üste telefonlar almaya başladı. Kiraya zam yaptığını söyleyen ev sahibi Berrin Ü.'den kirayı zamlı rakam üzerinden yatırmasını talep etti.

Eşinin vefat ettiğini ve tek başına yaşadığını söyleyen Berrin Ü. ise ev sahibine bu yüksek kirayı ödeyemeyeceğin söyledi.

Ancak ev sahibini ikna edemedi. Konut sahibi bin 800 lira olan kirayı 6 bin TL'ye yükselttiğini ve kiranın bu şekilde ödenmesi için ısrar etti. Kiracı kadın her ne kadar ödeyemeyeceğini söylese de ev sahibi Süleyman Ç.'nin telefonlarının ardı arkası kesilmedi. Ev sahibi kira konusundaki telefon aramalarına devam etti.

"DEVLETİ DE TANIMAM, SENİ DE TANIMAM EŞYALARINI ATARIM"

Süleyman Ç. Berin Ü.'ye eğer bu kirayı ödeyemiyorsa evi boşaltması gerektiğini söyleyerek evden çıkmasını istedi. Berrin Ü.nün kimsesi olmadığını söyleyerek evi terk etmeyeceğini söylemesi üzerine ev sahibi Süleyman Ç. kiracı kadına evine zorla girerek eşyalarını dışarı atacağını söyleyerek tehditlerde bulundu.

Kiracı Berrin Ü., ev sahibinin bu yaptığı tehditlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

EV SAHİBİNİN 2 SENE HAPSİ İSTENDİ

Savcılığa gelerek ifade veren kiracı Berrin Ü., ev sahibinin kendisini sürekli arayarak huzurunu bozduğunu, son olarak da evine zorla girmek konusunda tehditlerde bulunduğunu ifade etti.

Şikâyeti değerlendirmeye alan savcılık ev sahibi hakkında soruşturma başlattı. Ev sahibi hakkında 'Kadına Karşı Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kiracısını tehdit eden ev sahibi ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah

Kaynak: Sabah