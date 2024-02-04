Derince’de rakipler bir araya geldi

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin olağan kongresi bugün Derince’de bulunan dernek binasında yapıldı. Kongre rakip belediye başkan adaylarını bir araya getirdi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın bir yanında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer yanında AK Parti Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin oturdu. Zeki Aygün’ün yanında ise CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe otururken, yan koltukta ise İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu oturdu. İbrahim Şirin aday gösterilmesinin ardından ilk defa rakibi Sertif Gökçe ile bir araya geldi.

Soldan sağa İbrahim Şirin, Koray Merdan, Zeki Aygün ve Sertif Gökçe

Kaynak: Haber Merkezi