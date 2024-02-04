Derince’de rakipler bir araya geldi

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin olağan kongresi bugün Derince’de bulunan dernek binasında yapıldı. Kongre rakip belediye başkan adaylarını bir araya getirdi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın bir yanında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer yanında AK Parti Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin oturdu. Zeki Aygün’ün yanında ise CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe otururken, yan koltukta ise İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu oturdu. İbrahim Şirin aday gösterilmesinin ardından ilk defa rakibi Sertif Gökçe ile bir araya geldi.
Soldan sağa İbrahim Şirin, Koray Merdan, Zeki Aygün ve Sertif Gökçe
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Haydi Leee - Çok güzel ve ozledigimiz manzaralar
İsmai̇l Ay - Yazık oluyor Güzelim Derince ye
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.