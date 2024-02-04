Yüzbaşılar parkına bakım istiyorlar

Çocuk parkının çevresinde bulunan oturma gruplarının tahtalarının söküldüğünü, çocuk oyun grubunun çevresinde bulunan çınar ağaçlarının köklerinden dolayı sert zeminlerdeki yürüme alanlarında yetişkinlerin dahi yürümekte zorlandığını kaydetti. Yaşlı Ahlat ağacının gövdesinin çürüdüğü ve içinde boşalmalar olduğunu belirten vatandaşlar, “Ahlat ağacının gövdesinde teknik olarak inceleme yapılmalı ve uygunsa bakımının yapılması, değilse kaldırılması gerekiyor.
GÜVENLİK SIKINTISI DA VAR
Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 yıl önce yapılan bu parkın temizliği ve yenilenmesi ile ilgilenen yok. Parkın içi çöplerle doluyor. Zaman zaman parkta ateş yakanlar parkın tahta zeminli oturma alanlarına da zarar veriyor. Güvenlik açısından da sorun oluyor. Burada bekçilerin de gece kontrol yapmalarını ve parka zarar verenlerle ilgili polisle işlem yapmalarını istiyoruz. Parkımız güzel ama bakımsız olması üzücü. Belediyeden parkımıza bakım yapmasını ve temizliğine özen gösterilmesini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.