Seriyi üçe çıkardık

POZİSYONLAR BULDUK

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kocaelispor ligin 21.haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam geçtiğimiz haftaya göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Ertuğtul Sağlam Yusuf Cihat Çelik’in yerine Amaral’a şans verdi. Temsilcimiz ilk yarısında Ramil, Amaral ve Beridze ile net fırsatlar bulduğu maçta rakibine birkaç cılız atak dışında pozisyon şansı tanımadı. Topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara ikinci yarıda da girmeye devam eden Kocaelispor soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

HAFTAYA RAKİP BOLU

İkinci yarının başında da baskılı başlayan ve pozisyonlar bulan Kocaelispor rakip kalede golü aramaya devam etti. Yeşil siyahlılar 60.dakikada Amaral’ın asistinde Beridze’nin attığı golle öne geçti. Oyunun geriye kalan bölümünde de rakibine oranla topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara da giren Kocaelispor, ikinci golü bulamayınca son bölümlerde yine stres yaşadı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Kocaelispor, Adanaspor’u da yenerek galibiyet serisini üçe çıkardı. Temsilcimiz haftaya Boluspor’a konuk olacak.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

Kocaelisporlu futbolcular maçtan sonra galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yeşil siyahlılar 3 puanla büyük sevinç yaşadı.

Kocaelispor’a galibiyeti getiren tek golü 60.dakikada Beridze kaydetti.

TOPLU SONUÇLAR

Sakaryaspor A.Ş. 1 - 0 Bandırmaspor

Keçiörengücü 1 - 2 Boluspor

Ümraniyespor 1 - 2 Bodrum Fk

Kocaelispor 1 - 0 Adanaspor A.Ş.

Göztepe A.Ş. 4 - 0 Altay

Erzurumspor 2 -0 Şanlıurfaspor

Tuzlaspor A.Ş. 2-1 Manisa FK

Gençlerbirliği - Çorum FK

Giresunspor - Eyüpspor

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

9 Şubat Cuma

Çorum FK – Ümraniyespor

10 Şubat Cumartesi

13.30 Bodrumspor – Sakaryaspor

16.00 Şanlıurfaspor – Keçiörengücü

19.00 Altay – Erzurumspor

11 Şubat Pazar

13.30 Adanaspor – Tuzlaspor

13.30 Bandırmaspor – Göztepe

16.00 Boluspor – Kocaelispor

19.00 Manisa FK – Giresunspor

12 Şubat Pazartesi

20.00 Eyüpspor – Gençlerbirliği