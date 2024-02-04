Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Şub 2024 - 21:26- Spor G:

Seriyi üçe çıkardık

ABONE OL Google News Sayfamız

Ligin ikinci yarısına Manisa FK mağlubiyetiyle başlayan Kocaelispor, sonrasında oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı. Yeşil siyahlı temsilcimiz ligin ilk yarısında olduğu gibi galibiyet serisi başlattı.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Seriyi üçe çıkardık mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

POZİSYONLAR BULDUK

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kocaelispor ligin 21.haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam geçtiğimiz haftaya göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Ertuğtul Sağlam Yusuf  Cihat Çelik’in yerine Amaral’a şans verdi. Temsilcimiz ilk yarısında Ramil, Amaral ve Beridze ile net fırsatlar bulduğu maçta rakibine birkaç cılız atak dışında pozisyon şansı tanımadı. Topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara ikinci yarıda da girmeye devam eden Kocaelispor soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

HAFTAYA RAKİP BOLU

İkinci yarının başında da baskılı başlayan ve pozisyonlar bulan Kocaelispor rakip kalede golü aramaya devam etti. Yeşil siyahlılar 60.dakikada Amaral’ın asistinde Beridze’nin attığı golle öne geçti. Oyunun geriye kalan bölümünde de rakibine oranla topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara da giren Kocaelispor, ikinci golü bulamayınca son bölümlerde yine stres yaşadı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Kocaelispor, Adanaspor’u da yenerek galibiyet serisini üçe çıkardı. Temsilcimiz haftaya Boluspor’a konuk olacak.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

Kocaelisporlu futbolcular maçtan sonra galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yeşil siyahlılar 3 puanla büyük sevinç yaşadı. 

 

Kocaelispor’a galibiyeti getiren tek golü 60.dakikada Beridze kaydetti.

TOPLU SONUÇLAR

Sakaryaspor A.Ş.  1 - 0  Bandırmaspor     

Keçiörengücü       1 - 2  Boluspor    

Ümraniyespor      1 - 2  Bodrum Fk

Kocaelispor          1 - 0    Adanaspor A.Ş.   

Göztepe A.Ş.        4 - 0   Altay

Erzurumspor        2 -0     Şanlıurfaspor

Tuzlaspor A.Ş.     2-1    Manisa FK

Gençlerbirliği       -        Çorum FK

Giresunspor             -       Eyüpspor   

 

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

9 Şubat Cuma

Çorum FK – Ümraniyespor

10 Şubat Cumartesi

13.30 Bodrumspor – Sakaryaspor

16.00 Şanlıurfaspor – Keçiörengücü

19.00 Altay – Erzurumspor

11 Şubat Pazar

13.30 Adanaspor – Tuzlaspor

13.30 Bandırmaspor – Göztepe

16.00 Boluspor – Kocaelispor

19.00 Manisa FK – Giresunspor

12 Şubat Pazartesi

20.00 Eyüpspor – Gençlerbirliği

 

1.EYÜPSPOR

20

16

0

4

53

17

48

2.GÖZTEPE A.Ş.

21

13

3

5

37

15

42

3.KOCAELİSPOR

21

13

3

5

35

23

42

4.BODRUM FK

21

11

5

5

30

15

38

5.SAKARYASPOR A.Ş.

21

10

6

5

32

24

36

6.AHLATCI ÇORUM FK

20

10

4

6

36

20

34

7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR

21

9

6

6

30

18

33

8.BOLUSPOR

21

9

5

7

19

22

32

9.GENÇLERBİRLİĞİ

20

8

7

5

23

22

31

10.ERZURUMSPOR FK

21

7

8

6

22

20

26

11.ÜMRANİYESPOR

21

6

6

9

23

29

24

12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

21

5

8

8

24

24

23

13. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

21

6

5

10

19

28

23

14.TUZLASPOR A.Ş.

21

6

4

11

21

36

22

15.ADANASPOR A.Ş.

21

6

2

13

18

33

20

16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

21

4

7

10

15

27

19

17.ALTAY

21

4

2

15

11

44

11

18.BITEXEN GİRESUNSPOR

20

2

3

15

11

42

6

 

# kocaelispor, Süper Lig, Ankara, Adanaspor
# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Barış: Her maçımız final mask
Barış: Her maçımız final
Yusuf: Sonuçlar bize yakışmıyor mask
Yusuf: Sonuçlar bize yakışmıyor
6694 taraftar stada koştu mask
6694 taraftar stada koştu
Taraftar Adanaspor maçı öncesi konuştu mask
Taraftar Adanaspor maçı öncesi konuştu
Kocaelispor:1 - Adanaspor:0 mask
Kocaelispor:1 - Adanaspor:0
İşte Kocaelispor’un muhtemel 11’i mask
İşte Kocaelispor’un muhtemel 11’i
Mesut Can için yeni karar mask
Mesut Can için yeni karar
Gürcü 8 numara Kocaelispor’a doğru mask
Gürcü 8 numara Kocaelispor’a doğru
Hyundai ile anlaşmanın detayları mask
Hyundai ile anlaşmanın detayları
Mesut Can Tunalı takımdan ayrıldı mask
Mesut Can Tunalı takımdan ayrıldı

04 Şub 2024 - 21:26 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Aykut - Haftaya yemece maçlar var biz boluyu yenelimse eyüp gençler ile aliağasporda bandırma ile oynuyor biz onları bekleyelim 4-5 hafta böyle gittiği sürece eyüp ve aliağasporun puan kaybetmesini bekleyelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 23:00
03

Chelykbash - Umulmadık maçlardan rahat galibiyetler çıkarabiliyoruz Bolu maçı da bu şekilde geçecek ve üç puanı kapıp döneceğiz inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 22:59
02

Kosekoylu Fanatik Sone - Manisa maçında katliama ugramasaydik,4 te 4 yapmıştık,ne kadar, çok iyi oynamasakta.bilmem farkında mıyız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 22:34
01

Gurbet - Bolu macından alınacak 3 puanla Göztepeye puan acarız ve emin olun Eyüle fark 4-5 e düser.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 21:54
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Arslanbey GB mağlup avantaj Karamürselspor’da mask
Arslanbey GB mağlup avantaj Karamürselspor’da
Bekirderespor yenildi, hakeme isyan etti mask
Bekirderespor yenildi, hakeme isyan etti
Eyüp Giresun’da takıldı: 0-0 mask
Eyüp Giresun’da takıldı: 0-0
Gebze, Yuvacık’ı farklı devirdi: 7-0 mask
Gebze, Yuvacık’ı farklı devirdi: 7-0
Derbide gülen Gölcük oldu: 0-1 mask
Derbide gülen Gölcük oldu: 0-1
Darıca G.B’den kritik galibiyet mask
Darıca G.B’den kritik galibiyet

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL