Seriyi üçe çıkardık

POZİSYONLAR BULDUK
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kocaelispor ligin 21.haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam geçtiğimiz haftaya göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Ertuğtul Sağlam Yusuf Cihat Çelik’in yerine Amaral’a şans verdi. Temsilcimiz ilk yarısında Ramil, Amaral ve Beridze ile net fırsatlar bulduğu maçta rakibine birkaç cılız atak dışında pozisyon şansı tanımadı. Topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara ikinci yarıda da girmeye devam eden Kocaelispor soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
HAFTAYA RAKİP BOLU
İkinci yarının başında da baskılı başlayan ve pozisyonlar bulan Kocaelispor rakip kalede golü aramaya devam etti. Yeşil siyahlılar 60.dakikada Amaral’ın asistinde Beridze’nin attığı golle öne geçti. Oyunun geriye kalan bölümünde de rakibine oranla topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara da giren Kocaelispor, ikinci golü bulamayınca son bölümlerde yine stres yaşadı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Kocaelispor, Adanaspor’u da yenerek galibiyet serisini üçe çıkardı. Temsilcimiz haftaya Boluspor’a konuk olacak.
Fotoğraf: Hulusi Özdilek
Kocaelisporlu futbolcular maçtan sonra galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yeşil siyahlılar 3 puanla büyük sevinç yaşadı.
Kocaelispor’a galibiyeti getiren tek golü 60.dakikada Beridze kaydetti.
TOPLU SONUÇLAR
Sakaryaspor A.Ş. 1 - 0 Bandırmaspor
Keçiörengücü 1 - 2 Boluspor
Ümraniyespor 1 - 2 Bodrum Fk
Kocaelispor 1 - 0 Adanaspor A.Ş.
Göztepe A.Ş. 4 - 0 Altay
Erzurumspor 2 -0 Şanlıurfaspor
Tuzlaspor A.Ş. 2-1 Manisa FK
Gençlerbirliği - Çorum FK
Giresunspor - Eyüpspor
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
9 Şubat Cuma
Çorum FK – Ümraniyespor
10 Şubat Cumartesi
13.30 Bodrumspor – Sakaryaspor
16.00 Şanlıurfaspor – Keçiörengücü
19.00 Altay – Erzurumspor
11 Şubat Pazar
13.30 Adanaspor – Tuzlaspor
13.30 Bandırmaspor – Göztepe
16.00 Boluspor – Kocaelispor
19.00 Manisa FK – Giresunspor
12 Şubat Pazartesi
20.00 Eyüpspor – Gençlerbirliği
20
16
0
4
53
17
48
21
13
3
5
37
15
42
21
13
3
5
35
23
42
21
11
5
5
30
15
38
21
10
6
5
32
24
36
20
10
4
6
36
20
34
21
9
6
6
30
18
33
21
9
5
7
19
22
32
20
8
7
5
23
22
31
21
7
8
6
22
20
26
21
6
6
9
23
29
24
21
5
8
8
24
24
23
21
6
5
10
19
28
23
21
6
4
11
21
36
22
21
6
2
13
18
33
20
21
4
7
10
15
27
19
21
4
2
15
11
44
11
20
2
3
15
11
42
6
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Aykut - Haftaya yemece maçlar var biz boluyu yenelimse eyüp gençler ile aliağasporda bandırma ile oynuyor biz onları bekleyelim 4-5 hafta böyle gittiği sürece eyüp ve aliağasporun puan kaybetmesini bekleyelim
Chelykbash - Umulmadık maçlardan rahat galibiyetler çıkarabiliyoruz Bolu maçı da bu şekilde geçecek ve üç puanı kapıp döneceğiz inşallah
Kosekoylu Fanatik Sone - Manisa maçında katliama ugramasaydik,4 te 4 yapmıştık,ne kadar, çok iyi oynamasakta.bilmem farkında mıyız.
Gurbet - Bolu macından alınacak 3 puanla Göztepeye puan acarız ve emin olun Eyüle fark 4-5 e düser.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.