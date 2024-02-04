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04 Şub 2024 - 21:36- Spor G:

Eyüp Giresun’da takıldı: 0-0

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Trendyol 1. Lig’de zirvede yer alan Eyüpspor sahasında oynadığı maçta ligin sonuncusu Giresunspor ile golsüz berabere kaldı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Eyüp Giresun’da takıldı: 0-0 mask
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SAYISIZ POZİSYONA GİRDİLER

Haftaya 2.sırayı paylaşan temsilcimiz Kocaelispor ile Göztepe’nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda giren Eyüpspor deplasmanda oynadığı maçta 6 puanla son sırada yer alan Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor her iki devrede de sayısız gol fırsatına girdiği maçta rakip savunmayı ve kaleciyi geçemedi. 90+6.dakikada Robin Yalçın ile golü bulan Eyüspor’un golü Sinan Gümüş elle asist yapmasından dolayı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

# VAR, HER, kocaelispor

04 Şub 2024 - 21:36 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Can Can - Kocaeli göztepe direk cikicak eyüp playoff kalicak

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 04 Şubat 21:39

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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