Eyüp Giresun’da takıldı: 0-0

SAYISIZ POZİSYONA GİRDİLER
Haftaya 2.sırayı paylaşan temsilcimiz Kocaelispor ile Göztepe’nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda giren Eyüpspor deplasmanda oynadığı maçta 6 puanla son sırada yer alan Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor her iki devrede de sayısız gol fırsatına girdiği maçta rakip savunmayı ve kaleciyi geçemedi. 90+6.dakikada Robin Yalçın ile golü bulan Eyüspor’un golü Sinan Gümüş elle asist yapmasından dolayı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Can Can - Kocaeli göztepe direk cikicak eyüp playoff kalicak
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.