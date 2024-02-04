Eyüp Giresun’da takıldı: 0-0

SAYISIZ POZİSYONA GİRDİLER

Haftaya 2.sırayı paylaşan temsilcimiz Kocaelispor ile Göztepe’nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda giren Eyüpspor deplasmanda oynadığı maçta 6 puanla son sırada yer alan Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor her iki devrede de sayısız gol fırsatına girdiği maçta rakip savunmayı ve kaleciyi geçemedi. 90+6.dakikada Robin Yalçın ile golü bulan Eyüspor’un golü Sinan Gümüş elle asist yapmasından dolayı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.