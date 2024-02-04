En güzel kuyruk

Yazar Ahmet Ümit, Symbol Alışveriş Merkezi’nde okurlarıyla buluştu. Alışveriş merkezinin zemin katındaki etkinlik alanında düzenlenen imza gününe yazarın hayranları ilgi gösterdi. Yüzlerce kişi sahnenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ahmet Ümit okurlarının aldığı kitapları tek tek imzaladı. Ahmet Ümit sosyal medya hesabından, “Bugün Kocaeli'nde beni yalnız bırakmayan okurlarıma gönül dolusu teşekkürler” diye paylaşımda bulundu.
Bugün Kocaeli'nde beni yalnız bırakmayan okurlarıma gönül dolusu teşekkürler. #ahmetümitokurları #ahmetümitkitapları pic.twitter.com/RnePPOFYPX
— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) February 4, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.