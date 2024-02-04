İgsaş Ortaokulu velileri tepkili

Bunlardan biri de Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi oldu. Güçlendirme çalışmaları için lisenin öğrencileri İgsaş Ortaokulu’na alındı. Ortaokulda lisesiler sabah, ortaokul öğrencileri ise öğleden sonra eğitim almaya başladı. İki yıldır güçlendirmenin bitmesini bekleyen veliler tam bu dönem rahat nefes alacakken, okul binasının teslim edilmeyeceğini öğrendi. Gazetemize ulaşan veliler, “Okullar ara tatile girince bize tatil sürecinde lisenin taşınacağını ve ortaokulun tam gün eğitime başlayacağı söylendi. Ancak okulların açılmasına iki gün kala bize lisenin taşınmayacağı söylendi.

GEREKÇESİ VELİLERE ANLATILMALI

Oruç Reis Anadolu Lisesi’nin inşaatı tamamlandı, çevre düzenlemesi yapıldı. Neden hala lise taşınmıyor? Liseye giden çocuklarımız sabah daha gün aydınlanmadan zifiri karanlıkta okula gidiyor. Ortaokul çocuklarımız ise akşam saat 19.30-20.00 arası evinde oluyor. Biz iki yıldır okul bitecek diye dayandık. Ama bitmiş bir okula çocukların taşınmamasını anlamamız mümkün değil. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bize okulun neden açılmadığı ile ilgili geçerli bir açıklama yapmasını istiyoruz. Çocuklarımıza artık yazık” dedi.