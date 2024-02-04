Gebze’de 5 Şubat’ta yeni bir hat başlıyor

Gebze’de, 5 Şubat’ta yeni bir hatta seferler başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark, Kirazpınar Emlak Konutları-Gebze Adliye Okullar Bölgesi-SGK depolama alanı arasında ‘Hat 480 A’ sefer yapacak. Hat 480 A belirlenen bölgede ulaşımı rahatlatacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eskihisar - Gebze’de belediye otobüsleri hep aynı yerlere çalıştırılıyor. Kirazpınar’a bu üçüncü hat oldu. Şekerpınar’a 5 tane (550, 550B, 480, 580, 590),
Mutlukent’e 9 tane (320, 325, 430, 435, 510, 510B, 515B, 580, 480A),
Beşevler’e (440, 565, 570, 580) 4 tane hat koyan Ulaşımpark ne hikmetse Eskihisar ve Arapçeşme (Namık Kemal Caddesi)bölgesine 1 tane bile hat koymuyor. Binlerce insanı doğru düzgün çalışmayan 416 özel halk otobüsüne mahkum ediyorsunuz. Bütün belediye otobüsleri Şekerpınar, Mutlukent, Beşevler ve Darıca’ya hizmet veriyor! Eskihisar ve Arapçeşme’ye de bir belediye otobüsü koyun yeter artık!!!
Sema - Bir kavak caddesinde durak yok tek arabaya bizi mahkum ettiler 416 sakın bu caddede kimseden oy istemeye gelmesinler ne muhtarı nede belediye başkanı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.