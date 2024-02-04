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04 Şub 2024 - 22:09- Gündem G:

Gebze’de 5 Şubat’ta yeni bir hat başlıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark yarın Gebze’de yeni bir hattı devreye alıyor. 5 Şubat gününden itibaren Kirazpınar Emlak Konutlar-Gebze Adliye Bölgesi-SGK depolama hattı arasında seferler başlıyor.

04 Şub 2024 - 22:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Eskihisar - Gebze’de belediye otobüsleri hep aynı yerlere çalıştırılıyor. Kirazpınar’a bu üçüncü hat oldu. Şekerpınar’a 5 tane (550, 550B, 480, 580, 590),

Mutlukent’e 9 tane (320, 325, 430, 435, 510, 510B, 515B, 580, 480A),

Beşevler’e (440, 565, 570, 580) 4 tane hat koyan Ulaşımpark ne hikmetse Eskihisar ve Arapçeşme (Namık Kemal Caddesi)bölgesine 1 tane bile hat koymuyor. Binlerce insanı doğru düzgün çalışmayan 416 özel halk otobüsüne mahkum ediyorsunuz. Bütün belediye otobüsleri Şekerpınar, Mutlukent, Beşevler ve Darıca’ya hizmet veriyor! Eskihisar ve Arapçeşme’ye de bir belediye otobüsü koyun yeter artık!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 00:33
01

Sema - Bir kavak caddesinde durak yok tek arabaya bizi mahkum ettiler 416 sakın bu caddede kimseden oy istemeye gelmesinler ne muhtarı nede belediye başkanı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 00:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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