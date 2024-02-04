Gebze’de 5 Şubat’ta yeni bir hat başlıyor

Eskihisar - Gebze’de belediye otobüsleri hep aynı yerlere çalıştırılıyor. Kirazpınar’a bu üçüncü hat oldu. Şekerpınar’a 5 tane (550, 550B, 480, 580, 590),

Mutlukent’e 9 tane (320, 325, 430, 435, 510, 510B, 515B, 580, 480A),

Beşevler’e (440, 565, 570, 580) 4 tane hat koyan Ulaşımpark ne hikmetse Eskihisar ve Arapçeşme (Namık Kemal Caddesi)bölgesine 1 tane bile hat koymuyor. Binlerce insanı doğru düzgün çalışmayan 416 özel halk otobüsüne mahkum ediyorsunuz. Bütün belediye otobüsleri Şekerpınar, Mutlukent, Beşevler ve Darıca’ya hizmet veriyor! Eskihisar ve Arapçeşme’ye de bir belediye otobüsü koyun yeter artık!!!