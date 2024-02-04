İzmitli esnaf yaşamını yitirdi

İzmit’te Belsa Plaza yapılmadan önce belediye dükkanlarında elektrikli ev aletleri ve züccaciye ürünleri sattığı mağazasını 1955 yılında açan Muhammet Uzar, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi’nin sevilen esnaflarından Muhammet Uzar’ın ölümü üzüntü yarattı. İplikçi Salih olarak bilinen Salih Uzar’ın babası olan Muhammet Uzar’ın cenazesi 5 Şubat günü Başiskele Yeniköy Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.