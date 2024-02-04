Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Kocaeli’nin Darıca, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele, ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56258
|KOCAELİ
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKAN SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., AYHAN, BALKIZ, BARBAROS, BATI SK., BOSTANCI SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., DUMAN, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERSİN SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., KAYIN SK., KIRAAT SK., MERİÇ SK., OKUYAN SK., SAADET, SELVİ SK., TOROS SK., TÜRBE SK.
|05.02.2024
|09:00
|17:00
|56260
|KOCAELİ
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|BAĞDAT CD., DUMAN SK., EFEK SK., ERTAÇ SK., GÜRAL, MAZLUM SK., NEFER SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK.
|05.02.2024
|09:00
|17:00
|56262
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AHU, AHU SK., AKÇA SK., AKÇAY SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN SK., BAGDAT, BARBAROS CD., BEKİR SK., BOSTAN, BOSTANCI, BULGURLU, BULGURLU SK., CANAN SK., CENGİZHAN SK., CİVAN SK., ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DESTAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., EZBER SK., GÜNERI, GÜRAL SK., HELAL SK., HITABE, İLKEM SK., KAHRAMAN, KARANFIL, KARANFİL SK., KETENCİLER SK., MARIFET, MARİFET SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MELİH SK., MENDERES SK., MERIÇ, MEVLEVİ SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NURSEL SK., OKTAY, OKTAY SK., ORMAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SANLI, SECDE, SECDE SK., SEYMA, ŞANLI SK., ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UFUK, UFUK SK., UĞURHAN SK., ULUBEY SK., ÜLKEM, VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK.
|05.02.2024
|09:00
|17:00
|56314
|KOCAELİ
|KARTEPE
|YANIK
|KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, YANIK ORTA/1
|05.02.2024
|09:00
|17:00
|56410
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, ORHAN, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA
|ABDIPASA MEVKII, AĞVA İSTANBUL CD., AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOĞLU MEVKİİ, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|05.02.2024
|09:00
|17:00
|56422
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|TOPÇULAR
|3152. SK., ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., B.CAHİT MORKAYA SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK.
|05.02.2024
|09:00
|16:00
|56427
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BÜKRE SK., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTUP SK., SİNEM SK., TAŞPINAR SK.
|05.02.2024
|09:30
|17:30
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.