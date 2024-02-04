İletişim Başkanı Altun "Asrın birlikteliği" kamu spotunu paylaştı

Paylaşımında, 6 Şubat'tan bu yana 14 milyon insanın kalbinin, tüm Türkiye'nin göğsünde atmaya devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, hassasiyetle yürütülen koordinasyon içerisinde depremin açtığı yaraları sarmak için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyor. Her zaman olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ayakta duruyoruz. Birlikte başardıklarımızla ve geçmişimizden aldığımız güçle daha da güçleneceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devlet-millet el ele, bir aradayız, güçlüyüz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın birlikteliği."
"Biz birlikte Türkiye'yiz" ve "Devlet-millet el ele" vurgusu yapılan kamu spotunda, "Asrın birlikteliği" logosu kullanıldı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.