iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Onur D. bacağından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA