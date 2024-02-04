Arslanbey GB mağlup avantaj Karamürselspor’da

KARAMÜRSELSPOR’A 1 PUAN YETTİ
Haftaya Karamürselspor’un 1 puan önünde giren Arslanbey GB, pazar günü Darıca deplasmanında lig ikincisi Türeli Gençlikspor’a uzatmada yediği golle 4-3 mağlup oldu. Karamürselspor ise grubun rahat takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor deplasmanındaydı. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıda Rıza Altıntaş ile 1-0 öne geçen Karamürselspor, ikinci yarının hemen başında Gökhan Özkanlı’nın golüne engel olamadı, skora 1-1’lik eşitlik geldi. 1-1 biten maçta bu skor Karamürselspor’un işine yaradı. Karamürselspor ile Arslanbey GB puanları eşitlendi. Ancak ikili averajda rakibine üstünlüğü olan Karamürselspor, son iki haftaya avantajlı giriyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.