Arslanbey GB mağlup avantaj Karamürselspor’da

KARAMÜRSELSPOR’A 1 PUAN YETTİ

Haftaya Karamürselspor’un 1 puan önünde giren Arslanbey GB, pazar günü Darıca deplasmanında lig ikincisi Türeli Gençlikspor’a uzatmada yediği golle 4-3 mağlup oldu. Karamürselspor ise grubun rahat takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor deplasmanındaydı. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıda Rıza Altıntaş ile 1-0 öne geçen Karamürselspor, ikinci yarının hemen başında Gökhan Özkanlı’nın golüne engel olamadı, skora 1-1’lik eşitlik geldi. 1-1 biten maçta bu skor Karamürselspor’un işine yaradı. Karamürselspor ile Arslanbey GB puanları eşitlendi. Ancak ikili averajda rakibine üstünlüğü olan Karamürselspor, son iki haftaya avantajlı giriyor.