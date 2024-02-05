Kaldırıma park eden araçlar vatandaşı çileden çıkarıyor

Yolun park için ayrılan iki cebi dışında kaldırıma park eden araçlar nedeniyle artık çileden çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, “Yolun kenarına 4 araçlık cep yapılmış. Bu ceplere araçlar park ediyor. Buraya kadar her şey çok normal ama kaldırıma araç çekenler normal değil. Bir kamyonetin yolun ortasına park edip insanların geliş ve gidişini engellemesi, esnafların dükkanlarının önünü kapatması ne kadar doğru? Bu konuda belediye zabıtaları ve trafik polislerinin daha dikkatli olmasını ve bunu yapanlara ceza kesmelerini istiyoruz” dedi.