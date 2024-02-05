Özel halk otobüsü şoförü vatandaşa hakaret etti

Yaptığınızı Kınıyorum! - İnsanlar saniyelerle yarışacak işlerini yapıyorlar. Senin orada beklettiğin yol vermediğin minübüs şoförünün turu 5 dk bile aksatması yine şikayet edilmesine sebebiyet veriyor ve yüklü cezalar ödüyorlar. Öndeki araç nasıl olsa durmuş ben de şuradan iki ekmek alayım da arkadakine önümdeki araç yürümüyor derim mantığı çok saçma olmuş. Çoluk çocuğunu düşünen ebeveynler önce örnek davranışlar sergilemeli bir insanı çıldırtıp eline de kamera alıp çekmekle olmuyor bu işler. O insanın da çoluk çocuğu var çok mu meraklı sizin ekranlarınıza bu şekilde yansımaya ayıp yaptığınız hem de çok ayıp.