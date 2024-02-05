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ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

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Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken, ABD'den henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı mask
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ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine İran destekli milislerin düzenlediği saldırılar devam ediyor. 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi bulunmuyor, ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat 2024 tarihinde Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

05 Şub 2024 - 09:18 - Dünya --- Okunma

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