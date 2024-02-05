Şili alevlere teslim: Orman yangınlarında ölü sayısı 112'ye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de geçen hafta başlayan orman yangını hala söndürülemedi.

Yetkililer, Şili genelinde 90'dan fazla yangının etkili olduğunu duyurdu.

Orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çıkan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını, bugün ve yarın, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere mücadelesine ordu da destek verdi. Yangına havadan da müdahale edildi.

Yangın bölgelerinde akşam dokuzdan sonra sokağa çıkma yasağı uygulandı.

YANGINLARDAN 40'I KOTROL ALTINA ALINDI

Yetkililer, Şili genelinde 90'dan fazla yangının etkili olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA