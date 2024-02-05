Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından istifa etmesinin ardından, İstanbul serbest piyasada dolar 30,5200 liradan, euro 32,9020 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 30,5180 liradan alınan dolar, 30,5200 liradan satılıyor. 32,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9020 lira olarak belirlendi.
Dolar, cuma akşamı Erkan'ın görevden ayrılma açıklamasından önce illikit işlemlerde 30,44 TL seviyesinde işlem görürken; son işlemlerde ise 30,54 TL'de hareket etmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.